Desvelan la existencia de cláusulas antiembarazo en el deporte femenino español: "Los clubes comparan embarazo con dopaje"

NO HAY MADRES EN EL FÚTBOL

En la Primera División femenina no hay madres... ¿por qué? Las futbolistas españolas no se quedan embarazadas por la existencia de las polémicas cláusulas antiembarazo: "Si se quedan embarazadas, las echan y sin indemnización", nos cuenta la abogada María José López. Sin embargo, en otros países esta situación no ocurre y sí que son madres.