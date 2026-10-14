Judit Guillén, enganchada al bádminton tras un accidente de tráfico que le cambio la vida

Judit Guillén tiene 19 años, sufrió un accidente de tráfico y el coche en el que viajaba chocó contra un bloque de hormigón, en el suceso se dañó las vértebras T11 y T12 y ahora está en una silla de ruedas. En estos meses para Judit el deporte ha sido su terapia. Antena3 Deportes ha quedado con ella en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo y la hemos acompañado en una de sus ilusiones ahora, el bádminton. Desde que lo ha probado la tiene enganchada.

"Los más complicado ha sido al principio controlar los movimientos", nos cuenta Judit sobre sus inicios en el bádminton. Pero después de acompañarla una tarde en su entrenamiento queda claro que lo tiene controlado. "Me apaño bastante bien, se que lo haré mucho mejor pero estoy empezando".

Hace unos meses un accidente le cambió radicalmente la vida a Judit. "Mi vida ya no la puedo retomar, ahora tengo que empezar mi vida de cero y con otra mentalidad completamente diferente", explica con mucha madurez Judit sobre su nueva vida y cómo se enfrenta a ella.

"La actitud lo es todo, la situación es la que es y.."

Desde el mes de junio lleva ingresada en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, donde además de aficionarse al bádminton se está recuperando de su lesión siguiendo terapias y cuidados médicos y está aprendiendo a manejarse en silla de ruedas. Ahora con el paso de tiempo ha visto como los primeros momentos de angustia tras el suceso y dolores han desaparecido.

"Parece que van a estar ahí los dolores sin pasar después de las operaciones, pero todo pasa", comenta Judit muy tranquila sobre sus primeras semanas de dudas e incertidumbre y de como el paso del tiempo la ha ayudado a seguir adelante y a estar hoy en una cancha jugando al bádminton.

Judit ha vuelto a sonreír después de unos meses duros y participará en la 18ª edición de la carrera Ponle Freno del domingo 15 de noviembre.

"La actitud lo es todo, la situación es la que es y despende de la actitud de si es buena o mala te ayudará a estar mejor", señala Judit, que tiene la positividad como parte de su terapia de recuperación y desde luego, después de pasar una tarde con ella, se puede decir que su actitud y su forma de enfrentarse a su nueva vida son de sobresaliente.

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