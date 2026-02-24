Ponle Freno anuncia su Circuito de Carreras 2026: 10 citas en 10 ciudades para unir deporte y solidaridad

El Circuito de Carreras Ponle Freno volverá a recorrer el territorio nacional en 2026 con diez paradas que convertirán el deporte popular en una herramienta de concienciación social y apoyo a las víctimas de tráfico. El calendario arrancará el 26 de abril en Badalona y continuará por Zaragoza (17 de mayo), Palma (30 de mayo), Málaga (6 de junio), Valencia (21 de junio), Vigo (5 de julio), Bilbao (20 de septiembre), Santander (27 de septiembre), Madrid (15 de noviembre) y Las Palmas de Gran Canaria (29 de noviembre).

Las inscripciones permanecerán abiertas desde este martes a través de la web oficial del circuito (ponlefreno.com), con modalidades de cinco y diez kilómetros en todas las ciudades, además de carreras infantiles (excepto en Madrid). Las pruebas de Palma y Málaga volverán a celebrarse en formato nocturno.

Un año récord

El circuito alcanza su edición de 2026 tras un ejercicio histórico en participación y recaudación. Durante 2025, un total de 39.423 corredores participaron en las diferentes pruebas, lo que permitió recaudar 441.503 euros destinados íntegramente a proyectos de apoyo a víctimas de accidentes de tráfico.

Desde su puesta en marcha en 2008, la iniciativa ha reunido a más de 390.000 participantes y ha superado los 3,5 millones de euros destinados a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la siniestralidad vial y a impulsar acciones de prevención y concienciación.

Nueva camiseta

El circuito estrena también camiseta oficial. Diseñada por la firma deportiva Luanvi, la camiseta será por primera vez de color verde oliva con degradado en amarillo e incluirá en la espalda el hito solidario alcanzado con el proyecto: más de 3,5 millones de euros recaudados. La prenda incorpora tejido técnico con tecnología COOL-SKIN, pensada para mejorar la transpirabilidad, favorecer el secado rápido y garantizar comodidad durante la práctica deportiva.

El circuito contará nuevamente con CGA Red de Talleres como patrocinador oficial y suma este año a Luanvi como patrocinador deportivo.

Correr para salvar vidas

El objetivo del circuito continúa siendo el mismo desde su nacimiento: transformar la participación ciudadana en ayuda directa. La recaudación obtenida a través de las inscripciones se destina íntegramente a proyectos sociales dirigidos a víctimas de accidentes de tráfico.

Los canales de televisión y radio del grupo Atresmedia, junto a sus plataformas digitales y redes sociales, volverán a implicarse en al difusión de las carreras, que un año más llenarán las calles con miles de corredores unidos bajo el lema 'Juntos, sí podemos'.

