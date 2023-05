Juan Lebrón, baja por lesión en los octavos de final del Danish Open

Malas noticias para Juan Lebrón. El jugador andaluz se ha visto obligado a retirarse del Danish Open de pádel al resentirse de su lesión en el codo, por lo que la pareja Lebrón-Galán no podrá defender la corona que logró el año pasado en Dinamarca.

Los actuales números 1 del mundo, condición que han recuperado al jugar en dieciseisavos de final ante la pareja local Moller-Domela (6-0, 6-0), se ven obligados a retirarse por los problemas en el codo de 'El Lobo'. Juan Lebrón y ALejandro Galán ya se perdieron el Granada Open 2023 a principios de abril por este problema.

"Siento comunicar que no voy a poder seguir competiendo en Copenhague. Sigo arrastrando molestias y no estoy preparado para competir", informaba Juan Lebrón en sus redes sociales.

"Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que me acompañan en mi día a día. Gracias @alegalan96, @AmatMariano y @Jorge_MartinezPporque esta situación no está siendo fácil y me estáis apoyando de una manera increíble. Gracias por el cariño", apuntaba Lebron en su cuenta de Twitter.

Juan Lebrón y Ale Galan llegaban al Danish Open tras caer la gran final del Vigo Open frente a Arturo Coello y Agustín Tapia, un auténtico partidazo que se decidió en tre sets (6-3, 6-7 y 7-6) y que supuso un relevo al frente de la clasifiación del World Padel Tour.

Pero la baja de Arturo Coello y Agustín Tapia en Dinamarca, junto a la victoria en 1/16 de final de Lebrón y Galán, provoca un nuevo cambio al frente del ranking. El número 1 regresa a manos de Juan Lebrón y Alejandro Galán. Por delante, el Vienna Open y el Masters de Marbella en mayo; en junio, se celebrará el France Open y el Valladolid Master. Habrá que ver si Juan Lebrón logra recuperarse a tiempo para la disputa de esos torneos.