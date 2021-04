Juan Espino pierde una polémica batalla ante Alexandr 'King Kong' Romanov tras un rodillazo en los genitales

El combate que se ha disputado esta madrugada en las Vegas entre el canario Juan Espino y Alexander Romanov, conocido como 'King Kong' ha terminado mal para el luchador español, al haber propinado un rodillazo en los genitales de Romanov que ha causado mucha polémica entre los jueces.

La decisión no ha sido unánime, ya que muchos vieron como no fue intencionado pero los jueces no opinaban igual, y al ver que Romanov no se recuperó a tiempo le dieron como ganador.

El luchador moldavo encaraba el combate invicto con un 13-0 a su favor y con la victoria de esta noche amplía su récord a 14-0. "La presión la tendría yo si en vez de ser un 13-0 fuera un 0-13, no tengo ningún miedo", explicaba antes del combate el luchador canario.

Juan Espino llegó pletórico a la batalla y aseguró que tenía buenas sensaciones: "Va a perder él". El español cayó por decisión dividida (29-28, 28-29 y 29-28), 'El Guapo', como se le conoe a Espino, presionaba contra la jaula al moldavo, a quien intentó conectar una rodilla que accidentalmente le dio en sus genitales, Romanov enseguida se fue a la lona quejándose ostensiblemente.

El combate fue tremendamente igualado, cada luchador tuvo su momento y dominó un round, pero cuanto más cerca tuvo la victoria Espino, tuvo lugar el polémico rodillazo y Romanov no se levantó, los jueces decidieron que fue a propósito y le dieron como ganador al moldavo. En el caso de que Juan Espino hubiera ganado habría entrado entre los 15 mejores de la UFC.