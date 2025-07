Xabi Alonso: "Nos vamos como un mejor equipo. Es complicado explicarlo"

Xabi Alonso sufrió su primera derrota como entrenador del Real Madrid, una dolorosa goleada antes el PSG que supone la eliminación del equipo blanco del Mundial de Clubes. El tolosarra subrayó que se va "con certezas claras" y apuntó que deben ser autocríticos, pero que el partido no debe arrastrarles "demasiado" de cara a la nueva temporada.

"De este partido sacaremos cosas para un futuro, de este periodo del Mundial también sacaremos positivas, que creo que ha habido. Independientemente de hoy, nos vamos como mejor equipo, a pesar de que ahora es complicado explicarlo. Pero estoy convencido de que nos va a servir como punto de partida para empezar la próxima temporada mejor", explicó Xabi Alonso en rueda de prensa.

"Nos hemos enfrentado a un rival que está muy bien. De la misma manera que lo han sufrido otros, hoy lo hemos sufrido nosotros. Están a un nivel bueno y nosotros, hay que reconocerlo, está empezando esta nueva etapa, hay mucho margen, hay muchas cosas que queremos hacer mejor. Y hoy duele. Tenemos que ser autocríticos: nuestro nivel no ha sido suficientemente bueno. Pero también nos dirá cosas para el futuro", analizó el tolosarra.

"La mala noticia para mí es que perderemos más veces. Es lo que toca"

"No era lo que esperábamos. Es la primera derrota. Pero la mala noticia para mí es que perderemos más veces. Es lo que toca. Hay que aceptarlo. Mañana empieza una etapa de descanso, de refrescar las cabezas, y que nos haga el impacto suficiente para empezar. No lo olvidemos, pero que no nos arrastre demasiado", apuntó Xabi Alonso.

"Me voy con certezas. Este campeonato me ha dicho muchas cosas. De lo que somos y de lo que tenemos que mejorar. Me voy con una composición de lo que veremos. Es el último de la 2024-25. En agosto empezaremos la 2025-26, que será diferente. Me voy con certezas claras", añadió el técnico vasco.

El entrenador del Madrid lamentó los dos graves errores en defensa de Raúl Asencio y de Antonio Rüdiger que permitieron al PSG ponerse 2-0 en nueve minutos.

"Era una situación complicada después de los primeros 10 minutos. También el PSG es un proyecto y un equipo que está hecho con tiempo. Nosotros estamos todavía prácticamente empezando. No por querer ir más valiente vas a ir mejor. Después de dos golpes duros, te ves por detrás 2-0 y nos encontrábamos en el campo, las situaciones no eran las mejores y había que templar un poquito. La pena ha sido encajar el 3-0 antes del descanso", lamento Xabi Alonso.

"Queríamos hacer un partido trabajado. Pero tras el minuto diez lo afrontas de otra manera. Lo que he dicho. Más que la distancia, es el margen que tenemos para mejorar. El partido es el final de esta temporada. Nos vamos como un mejor equipo. Es complicado explicarlo. Estoy convencido de que nos servirá para empezar la temporada que viene mejor", incidió Xabi Alonso.

El entrenador tolosarra insistió en que este "es el final de esta temporada, no el inicio de la siguiente". El vasco dejó la puerta abierta a fichajes que puedan "mejorar" al equipo, a la vez que subrayó que los errores les deben servir para aprender en el futuro y también hizo autocrítica sobre lo que ha podido fallar desde la parte táctica ante el PSG.

"Estamos todos juntos. Ahora tendremos un tiempo (de descanso), pero que no nos marque demasiado este final para el inicio de la siguiente. Creo que va a ser un reinicio totalmente desde cero", afirmó Xabi Alonso.

"¿Luka Modric? No es el final deseado..."

El entrenador del Real Madrid también lamentó que esta goleada sea el último partido de Luka Modric con el conjunto blanco, que se despidió al igual que Lucas Vázquez.

"No es el final deseado (para Modric), es un poco un final amargo. Pero bueno, Luka no va a ser recordado por el partido de hoy: va a ser recordado por muchísimos otros partidos grandiosos porque es una leyenda del fútbol mundial y del Madrid", aclaró Xabi Alonso.

"Hemos tenido el placer y el honor de estar con él en el campo y ahora desde la banda. Será recordado por muchas más cosas buenas que por los 25 minutos que ha jugado hoy", añadió Alonso.

Sobe la falta de minutos de Rodrygo ante el PSG, Xabi Alonso fue tajante: "Decisiones. Hoy necesitábamos otro perfil. En este campeonato no ha habido decisiones de futuro. Empezaremos en un contexto diferente".

"Durante el Mundial no hemos hablado de la composición de la plantilla, pero siempre estamos con la idea de mejorar. Margen hay", concluyo Xabi Alonso, dejando abierta la posibilidad de nuevos refuerzos.

