José Luis Ballester, en Antena 3 Deportes: "Quiero que el mundo sepa quién soy"

José Luis (Josele) Ballester se ha convertido en una de las promesas del golf español. El día en el que celebraba su 21 cumpleaños conquistaba el US Open Amateur, superando a toda una leyenda como Sergio García, que logró meterse en las semifinales del US Amateur en 1998, y la subcampeona de 2008 Azahara Muñoz. Ballester ha roto todos los pronósticos en el mayor evento amateur en Estados Unidos.

Tras la hazaña, el de Castellón se convertirá en jugador profesional aunque reconoce que ese calificativo no hará que pierda su mentalidad de ganador. "El hacerme jugador profesional no cambia mi mentalidad, voy a sacar mi mejor versión y a intentar darme a conocer al mundo, para que todos sepan quién es Josele Ballester", reconocía a Antena 3 Deportes.

"Al final cada uno escribe su propia historia"

El simple pase a la final lo llevaba a otro nivel: jugará el Masters de Augusta y será parte del cartel del US Open de 2025. También del British de la próxima temporada. Absolutos, no amateurs. Y eso lo pone a la altura de estrellas españolas de la constelación mundial del golf como David Puig, el propio Sergio García y Jon Rahm. Leyendas del golf con quien ahora le comparan, aunque él tiene claro que: "Te pueden comparar con mucha gente pero al final ellos tienen su historia y yo tengo la oportunidad de crear la mía".

Y reconocía que le hace mucha ilusión que leyendas del golf se preocupen por lo que hace y le aconsejen para que siga mejorando.

"Me acordé de mis padres"

Una vez conseguida la victoria y emocionarse con su equipo de entrenamiento, el español también se acordó de sus seres queridos: "Me acordé de mis padres y me dio mucha pena que no estuvieran ahí", aclaraba a Antena 3 Deportes. Sus padres que fueron olímpicos, su padre disputó tres Juegos y su madre formó parte de la medalla de oro conseguida por la selección de Hockey en Barcelona 1992. Por eso, con este legado de deportistas en casa, el joven golfista seguirá trabajando para llegar algún a representar a España en unos Juegos Olímpicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com