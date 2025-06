Jaime Gutiérrez, el 'Yonki del Running': "Correr me da felicidad, mientras pueda seguir corriendo creo que no hay otra opción"

Siete años y cien maratones. Puede sonar increíble pero eso es lo que ha logrado Jaime Gutiérrez, más conocido como el 'Yonki del Running', desde que corrió sus primeros 42,19 kilómetros en abril del 2017 en Madrid.

"Me da plena felicidad, he encontrado mi sitio en esta vida... y mientras pueda seguir corriendo creo que no hay otra opción", explica Jaime Gutiérrez a Antena 3 Deportes.

"Supongo que cuando tenga algún problema físico pararé, pero lo haré de otra manera... No sé, no le veo el límite", reconoce este runner, entrenador y liebre personal.

En siete años ha logrado completar 100 maratones, una marca increíble y que piensa seguir ampliando.

"Realmente esto se hace de uno en uno, ahora el 101, luego el 102, el 103 y ¿hasta otros 100 más? Sí", apunta Jaime Gutiérrez.

¿Por qué no seguir con lo que te hace feliz?

"Siempre me llaman loco. Loco, pero loco feliz. Es lo que me hace feliz. ¿Por qué no seguir con lo que te hace feliz? Si has encontrado el sitio, pues sigamos en él", apunta con naturalidad Jaime Gutiérrez.

Este apasionado del runner y las maratones sabe que, cuando le falte la motivación, sólo tiene que dirigir su mirada a su casa.

"Veo a mis niñas, mis medallas, y digo: 'mañana os traigo otra'", recuerda este runner de Alcazarén (Valladolid).

Con este reto cumplido, Jaime Gutiérrez ya tiene en mente un nuevo objetivo: Me gustaría completar los 'six major', o bueno, los 'seven major', como liebre, que es algo bastante complicado", asegura Jaime Gutiérrez.

