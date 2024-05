De fumar una cajetilla al día a correr los 6 grandes maratones mundiales a los 65 años

"Lo que quiero transmitir es que si yo puedo, puede cualquiera", así arranca José Antonio nuestra conversación. Cuesta creerle, la verdad. A sus 65 años, su estado físico es envidiable, pero si algo destaca de este coruñés de sonrisa amable y conversación tranquila, es la actitud.

"Soy una persona optimista y siempre he conseguido lo que me he propuesto", continúa. En esto sí que tenemos que darle la razón. A los 40 años se dio cuenta de que no podía seguir por el camino que llevaba. Tenía sobrepeso, fumaba cajetilla y media al día y su cuerpo empezaba a resentirse.

35 maratones en total, entre ellos los 6 Majors

"Empecé a correr poco a poco. Al principio 2 kilómetros, después 5, cada vez un poco más". Su objetivo no eran los maratones, ni mucho menos, hasta que un día le entró el gusanillo y decidió probar. No volvió a dejarlos. Lleva 35. "Estoy muy orgulloso de todos ellos, del que más es del que corrí aquí en A Coruña, mi ciudad, acompañado por mis hijos", recuerda emocionado.

Y lo dice alguien que ha corrido en Berlín, Boston, Chicago, Londres, Nueva York y Tokio. Son los llamados Majors, los 6 maratones más importantes del mundo. "Si me lo dicen cuando empecé no me lo creo".

Próximo reto: el Campeonato del Mundo

Ahora se prepara ya para otra hazaña, el Campeonato del Mundo de Maratón para el que acaba de clasificarse. ¿Cómo lo hace? Como siempre, con optimismo. "Yo siempre pienso que lo mejor está por llegar, mis últimas marcas fueron las mejores y estoy seguro de que las mejoraré aún más".

Es actitud, pero ojo, no sin esfuerzo. Entrena día sí día no. "Llueva, truene, caiga quien caiga. En A Coruña si me dejase influir por eso no saldría nunca", dice entre risas. Solo hay una cosa que no perdona, la recompensa; "Soy de comer bien, muy de pulpo, estoy seguro de que ahí está parte de mi fuerza".

