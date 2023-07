El golpe imposible de Juan Lebrón en el Madrid Premier Padel: "¡Madre mía!"

Juan Lebrón, el 'Lobo', está de vuelta tras dos meses alejado de las pistas por una lesión en su codo. El jugador andaluz se ha perdido varios torneos por esta dolencia que parece haber superado. Su vuelta a las pistas se ha producido en el Madrid Premier Padel, formando pareja con Ale Galán. Durante su ausencia, Agustín Tapia y Arturo Coello se han alzado al número 1 del World Padel Tour.

Este martes ya se pudo ver sobre la pista al genial jugador español y Juan Lebrón dejó un golpe que confirma que no ha perdido su calidad. El ganador de seis torneos del WPT la temporada pasada se sacó de la chistera una volea defensiva por la espalda ante Martínez y Ruiz. Un partido que acabó con la victoria de Lebrón y Galan en tres sets (6-2, 2-6 y 6-1).

Lebron: "Estoy pasando un mal momento"

Tras el partido, Juan Lebrón admitió ante el público del Madrid Arena el complicado momento que está atravesando.

"Estoy pasando un mal momento y se que en el segundo set he jugado mal, pero quien me conoce sabe que lo que más me gustan son los retos, que soy una persona humilde, y con la ayuda de mi familia voy a salir adelante", explicaba el 'Lobo'.

Momo González-Sanyo Gutiérrez, Tapia-Coello, Navarro-Chingotto y Di Nenno-Stupaczuk son las parejas favoritas para hacerse con el título en el Madrid Premier Padel. Habrá que ver de lo que son capaces Ale Galán y Juan Lebrón. De lo que nadie duda es de que seguro volverán a estar arriba, la duda es si será esta semana en Madrid o necesitarán más tempo para recuperar la mejor versión de el 'Lobo'.