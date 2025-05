La gesta del atleta paralímpico David Wetherill: nuevo récord de maratón en muletas

Si correr un maratón ya es una gesta para cualquiera, es complicado de imaginar lo que supone recorrer los 42 kilómetros y 195 metros en muletas. David Wetherill, atleta paralímpico británico, no solo lo ha logrado, sino que ha establecido un nuevo récord del mundo. En concreto, Wetherill logró completar el Maratón de Londres en multas en un tiempo de 5:59:05, mejorando en doce minutos la anterior plusmarca mundial (6:11:11).

David Wetherill, que compitió en tenis de mesa en tres Juegos Paralímpicos, se ha visto obligado a recurrir a las muletas desde los diez años, tras una afección ósea denominada displasia epifisaria múltiple (MED) que se le diagnosticó cuando era un niño.

"Fue increíble, honestamente, probablemente el mayor logro que he hecho", admitió el paralímpico británico a la BBC.

"Cuando crucé la línea estaba un poco aturdido. Superarlo (el récord) por 12 minutos al final, obviamente en el fondo de mi mente eso me estaba impulsando hacia adelante. Sin embargo, la razón por la que estábamos haciendo esto me impulsaba mucho, mucho más. Fue uno de los días más hermosos de mi vida, si no el más hermoso", subrayó David Wetherill.

"Mi discapacidad me ha hecho más fuerte"

"Creo firmemente que mi discapacidad me ha hecho más fuerte y soy mejor persona gracias a ella", asegura David Wetherill.

"Me di cuenta de que es un dolor bueno y uno malo; que dolor afectará a mis articulaciones y degradará mis cartílagos, en comparación con el dolor que me hará más fuerte", asegura hace un tiempo en una charla motivacional.

