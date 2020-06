Zidane: "Los 10 puntos de diferencia no son sólo por las bajas"

No se fía del Málaga

"El Málaga no se merece estar donde está en la tabla. Sabemos que será otro partido difícil que tendremos que jugar muy bien"

La importancia de Bale

"Sabemos lo que nos puede aportar Gareth. Es muy bueno, muy fuerte, trabaja mucho y los partidos que ha jugado lo ha hecho muy bien. Se habla mucho de que está lesionado pero al final es un jugador muy importante para nosotros"

La cabeza de Bale

"Lo importante es que mejore anímicamente para quitarle las cosas negativas que tenga alrededor"

¿Estará Sergio Ramos?

"Sergio va a jugar cuando esté bien, hay otros jugadores que están con nosotros y no tengo miedo a nada. Si no juega Ramos podrá jugar otro y lo hará bien"

La amarilla de Carvajal ante el APOEL

"Lo que sí me sorprende es el lío que se está montando. No forzó nada, es una acción más, pasó lo que pasó y ya está"

El nivel defensivo

"Creo que es muy bueno. Intentamos mantener la portería a cero y meter goles, es la mejor manera de ganar un partido. Es una cuestión de todo el equipo y lo estamos haciendo mucho mejor"

La distancia con el Barcelona

"No voy a buscar excusas, los 10 puntos no son solo las bajas. Nosotros lo vamos a hacer, estamos convencidos, pero no hay que buscar excusas".

¿Cuándo recuperará al mejor Bale?

"Esta vez va a tardar menos en estar bien. Tenemos que recuperarle al 100%, pero no creo que necesite todo ese tiempo para recuperar la forma"

La lesión de Asensio

"Es poco, pero tiene algo. Es mejor perder tres o cuatro días a seguir y hacerse más daño"

¿Confía en el Valencia?

"Ya veremos, alguno de los dos perderá. Lo que nos interesa es hacer nuestro partido y sumar los tres puntos".

Su opinión sobre Míchel

"Creo que es un entrenador que vale. Ha hecho buenas cosas y como jugador, el Málaga es un equipo que juega bastante bien"