Wenger: "Me da la sensación de que Mbappé se quedará en el Mónaco"

Ya hay un equipo que se baja de la carrera por Mbappé, al menos si atendemos a las palabras de su entrenador. Arsene Wenger, técnico del Arsenal, ha negado que los 'gunners' hayan presentado una oferta formal por el delantero del Mónaco después de que los londinenses ganaran por 3-1 al Western Sydney Wanderers. "No hemos hecho oferta por él", dijo el francés.

Además, Wenger cree que no se va a mover del Principado: "Me da que Mbappé se va a quedar en Mónaco una temporada más, me da esa sesanción. Quizá tenga demasiadas opciones, y la gente no se mueve en estas situaciones".