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Vinicius suelta la bomba: "No pude conectar con Xabi..."

El brasileño ha dejado caer que no existió "conexión" con el tolosarra, todo lo contrario que con Arbeloa.

Vinicius Jr en rueda de prensa

Vinicius Jr en rueda de prensaEFE

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Vinicius Jr ha hecho público ante la prensa que no tuvo "la conexión" que él quería con Xabi Alonso, todo lo contrario que con Arbeloa, al que se ha rendido en la previa de la ida de cuartos de final de Champions League ante el Bayern de Múnich.

"No tuve conexión con Xabi"

"Jugaba partidos, pero poco minutos. Pero cada entrenador tiene sus métodos y yo no conecté como el quería... Pero fue un aprendizaje y ojalá pueda seguir con Arbeloa, que tengo una conexión maravillosa con él y siempre me ha dado confianza", dijo el brasileño sobre el técnico vasco, quien dejó el banquillo madridista a mitad de enero tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barça.

"Con Arbeloa tuve una conexión especial, como con Ancelotti"

"Con Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí. Yo siempre he dado lo mejor de mí y lo voy a seguir dando. Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles. He aprendido de este mal momento y quiero seguir aprendiendo", explicó. Además, reconoció haberlo pasado mal durante un tiempo en el que el mismísimo Bernabéu le dedicó varias pitadas: "Ahora muy bien. He pasado momentos difíciles esta temporada, donde estuve sin marcar goles y la afición me pitó, pero fue todo para aprender. Estoy bien físicamente".

El atacante madridista ha vuelto a un buen nivel después de unos primeros meses de temporada complicados, y es ahora cuando ha vuelto a destacar, coincidiendo con la baja de Kylian Mbappé., que se fue de vacío de San Moix en su vuelta a la titularidad mes y medio después.

"¿Mi renovación? Seguiré aquí mucho tiempo"

También se refirió a su futuro en el equipo blanco, y es que el actual contrato finaliza en 2027: "Ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo. Aún me queda un año de contrato, pero estoy muy tranquilo. Tengo la confianza del presidente. En el momento correcto haré la renovación y seguiré aquí mucho tiempo, porque es el club de mis sueños".

Este martes 8 de abril los blancos recibirán al Bayern en el Bernabéu en el primer acto de cuartos de final de Champions, la competición que tiene el club entre ceja y ceja después de empezar a despedirse de la Liga con la derrota en Mallorca: "Hay días y días...", dijo Vinicius sobre un nuevo tropiezo liguero que deja al Barça con 7 puntos de ventaja.

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