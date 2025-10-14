Batacazo histórico de Brasil: Ancelotti quita a Vinicius con 1-2 y termina perdiendo 3-2 ante Japón

Una derrota sin consecuencias oficiales, pero de las que hacen mucho daño reputacional... La Brasil de Ancelotti perdió ante Japón (3-2) en Tokio después de irse ganando al descanso con 0-2, lo que supone la segunda derrota del italiano desde que llegó al banquillo de la pentacampeona y que le deja con un balance de tres victorias en seis encuentros.

Ancelotti quitó a Vinicius, Martinelli... con 1-2

Paulo Henrique y Martinelli pusieron por delante a la canarinha con dos goles en el 26' y en el 32', sin embargo, tras el paso por vestuarios Minamino recortó distancias en el 52' y Ancelotti, en vez de mantener a sus estrellas en el campo (1-2), decidió sentar a Vinicius, Guimaraes y Martinelli, dando entrada a Rodrygo, Joelinton y Cunha...

Japón remontó en menos de 10 minutos

Una decisión que pudo provocar que la selección nipona, con el partido abierto y el apoyo de su gente, se hiciera grande como local y en menos de 10 minutos remontara el partido con tantos de Kakamura (62') y Ueda (71'). Todavía restaban más de 20 para que terminara el duelo pero Brasil, que terminó el partido sin Vinicius, Paqueta, Luiz Henrique, Martinelli y compañía, no pudo siquiera ni empatar. Los jugadores se relajaron, Carletto se equivocó en los cambios y Brasil lo pagó, eso sí, una derrota sin consecuencias oficiales ya que se trataba de un amistoso, aunque una derrota de esta selección siempre genera dudas y desconfianza en el ambiente...

"Hemos perdido equilibrio en el campo, la buena actitud, el pensamiento positivo, afectó demasiado el error...", dijo Carletto en rueda de prensa, donde destacó que su equipo no reaccionó positivamente al primer tanto local: "Hay que aprender de los errores... pero es una buena clase", sentenció.

Ancelotti: tres victorias, dos derrotas y un empate

Un batacazo que llega después de una exhibición ante Corea del Sur (0-5) donde brilló Rodrygo con un doblete y Vinicius con un tanto y una asistencia. El balance de Ancelotti con Brasil es de tres victorias, un empate y dos derrotas. Japón, todo lo contrario, y es que este 14 de octubre sumó la primera victoria de su historia ante la pentacampeona mundial.

