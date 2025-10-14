Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Amistoso Brasil

Batacazo histórico de Brasil: Ancelotti quita a Vinicius con 1-2 y termina perdiendo 3-2 ante Japón

La canarinha encaja tres goles seguidos ante Japón en un amistoso y Ancelotti, que se precipitó con los cambios, encaja su segunda derrota como seleccionador.

Los jugadores de Brasil tras caer 3-2 ante Jap&oacute;n

Los jugadores de Brasil tras caer 3-2 ante JapónGetty

Publicidad

Una derrota sin consecuencias oficiales, pero de las que hacen mucho daño reputacional... La Brasil de Ancelotti perdió ante Japón (3-2) en Tokio después de irse ganando al descanso con 0-2, lo que supone la segunda derrota del italiano desde que llegó al banquillo de la pentacampeona y que le deja con un balance de tres victorias en seis encuentros.

Ancelotti quitó a Vinicius, Martinelli... con 1-2

Paulo Henrique y Martinelli pusieron por delante a la canarinha con dos goles en el 26' y en el 32', sin embargo, tras el paso por vestuarios Minamino recortó distancias en el 52' y Ancelotti, en vez de mantener a sus estrellas en el campo (1-2), decidió sentar a Vinicius, Guimaraes y Martinelli, dando entrada a Rodrygo, Joelinton y Cunha...

Japón remontó en menos de 10 minutos

Una decisión que pudo provocar que la selección nipona, con el partido abierto y el apoyo de su gente, se hiciera grande como local y en menos de 10 minutos remontara el partido con tantos de Kakamura (62') y Ueda (71'). Todavía restaban más de 20 para que terminara el duelo pero Brasil, que terminó el partido sin Vinicius, Paqueta, Luiz Henrique, Martinelli y compañía, no pudo siquiera ni empatar. Los jugadores se relajaron, Carletto se equivocó en los cambios y Brasil lo pagó, eso sí, una derrota sin consecuencias oficiales ya que se trataba de un amistoso, aunque una derrota de esta selección siempre genera dudas y desconfianza en el ambiente...

"Hemos perdido equilibrio en el campo, la buena actitud, el pensamiento positivo, afectó demasiado el error...", dijo Carletto en rueda de prensa, donde destacó que su equipo no reaccionó positivamente al primer tanto local: "Hay que aprender de los errores... pero es una buena clase", sentenció.

Ancelotti: tres victorias, dos derrotas y un empate

Un batacazo que llega después de una exhibición ante Corea del Sur (0-5) donde brilló Rodrygo con un doblete y Vinicius con un tanto y una asistencia. El balance de Ancelotti con Brasil es de tres victorias, un empate y dos derrotas. Japón, todo lo contrario, y es que este 14 de octubre sumó la primera victoria de su historia ante la pentacampeona mundial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Alberto Contador se rinde a Tadej Pogacar: "Es un extraterrestre"

Alberto Contador en conexión con Antena 3 Deportes

Publicidad

Deportes

El equipo español de vela

España se proclama campeona del mundo de vela en categoría masculina y femenina

Los jugadores de Brasil tras caer 3-2 ante Japón

Batacazo histórico de Brasil: Ancelotti quita a Vinicius con 1-2 y termina perdiendo 3-2 ante Japón

Paul Gascoigne, en una imagen de junio de 2023

La dura experiencia de Paul Gascoigne que marcó su infancia: "Tenía ocho años, un coche le golpeó y murió en mi regazo"

Lewandowski, en el partido ante el Sevilla en el Pizjuán
Barcelona FC

Lewandowski, nueva baja en el Barcelona de Flick: sufre una rotura muscular en el bíceps femoral

Novak Djokovic y Rafa Nadal se saludan tras su partido en el Six Kings Slam
Big Three

Novak Djokovic, sobre Nadal: "Nunca hemos sido amigos. Entre rivales, es imposible"

Jannik Sinner siendo atendido por los fisios en la 3º ronda del Masters de Shanghái
Tenis

Paolo Bertolucci: "Sinner es un poco frágil, no tiene la consistencia física de Alcaraz o Djokovic"

El extenista italiano reflexiona sobre el estado físico de Sinner y sus dos últimos abandonos en Cincinnati y Shanghái.

Novak Djokovic y Jannik Sinner se saludan tras la semifinal en Wimbledon
Six Kings Slam

La razón por la que Novak Djokovic es cabeza de serie en el Six Kings Slam por delante de Jannik Sinner

Explicamos el porqué Djokovic es cabeza de serie, junto a Carlos Alcaraz, mientras que Sinner deberá jugar uno de los cuartos de final del Six Kings Slam.

Luis de la Fuente, en rueda de prensa

Luis de la Fuente: "Aquí no se hacen regalos, no se saca una selección de compromiso"

Zinedine Zidane habla sobre Lamine Yamal

Zidane, rendido a Lamine Yamal: "Me emociona, nunca había visto algo así en mi vida..."

Ambulancia Castilla y León

Muere un corredor mientras participaba en una prueba ciclista en Burgos

Publicidad