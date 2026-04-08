Vincent Kompany: "Me voy a meter en un lío con tipos como Thibaut Courtois..."

Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, logró anoche una importante victoria (1-2) en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League, un resultado que aún no ha decidido la eliminatoria, según advirtió el técnico belga.

"Voy a poner el contador a cero. Vamos a intentar ganar en casa. Hemos trabajado mucho a lo largo de la temporada y estamos contentos con el resultado, pero la eliminatoria no ha terminado. No vamos a caer en la euforia", señaló el técnico del Bayern.

"Estamos contentos con el resultado. Es una victoria y cualquier victoria en el Bernabéu es importante. Es algo desde donde podemos construir, y jugamos la vuelta en casa. Lo importante es que hemos sido muy peligrosos y la idea es ganar el siguiente partido también. Nuestro equipo tiene derecho a soñar con la victoria por cómo estamos jugando", apuntó Kompany.

"Hemos sido muy respetuosos con el Real Madrid y también es lo que somos nosotros y sabemos lo que significa también jugar en el Allianz, es un reto importante jugar con un equipo como el Real Madrid y vamos a intentar volver a ganar", agregó el técnico belga.

Kompany se rinde ante Neuer: "Aún ahora sigue impresionándome"

El entrenador de 39 años ensalzó la actuación de Manuel Neuer en el Santiago Bernabéu, subrayando que "aún es uno de los mejores del mundo" a sus 40 años.

"Me voy a meter en un lío con tipos como Thibaut Courtois, que también me gusta muchísimo. Cada uno puede elegir, pero Manu (Neuer) es uno entre muy pocos. No solo puede hacerlo durante mucho tiempo, sino durante muchísimo tiempo. Y seguir rindiendo como lo hace ahora es algo que no muchos porteros, incluso los mejores, pueden lograr. Pero es difícil, lo veo todos los días. No sé cómo sería trabajar con él cuando tenía treinta (años), pero aún ahora sigue impresionándome cada día. Aún es uno de los mejores del mundo y está en un buen momento", aseguró Kompany.

"Dije esto la semana pasada también, que tenía la sensación de que estaba en muy buena forma y lo necesitábamos, por supuesto que sí. No solo su experiencia sino también su calidad. Y ha reaccionado en fases complicadas del partido, y lo hace porque trabaja muy duro durante la semana a nivel físico y no me sorprende. Y su rendimiento... lo necesitaremos la próxima semana, eso seguro", concluyó el entrenador del Bayern de Múnich.