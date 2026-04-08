Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Champions League

Vincent Kompany: "Me voy a meter en un lío con tipos como Thibaut Courtois..."

El entrenador del Bayern Múnich no se fía del Real Madrid de cara al partido de vuelta en el Allianz Arena. "La eliminatoria no ha terminado, no vamos a caer en la euforia", indicó Vincent Kompany.

Vincent Kompany, en el Santiago Bernabéu

Rueda de prensa de Vincent Kompany y Álvaro Arbeloa tras el Real Madrid 1-2 Bayer de Múnich | Reuters

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, logró anoche una importante victoria (1-2) en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League, un resultado que aún no ha decidido la eliminatoria, según advirtió el técnico belga.

"Voy a poner el contador a cero. Vamos a intentar ganar en casa. Hemos trabajado mucho a lo largo de la temporada y estamos contentos con el resultado, pero la eliminatoria no ha terminado. No vamos a caer en la euforia", señaló el técnico del Bayern.

"Estamos contentos con el resultado. Es una victoria y cualquier victoria en el Bernabéu es importante. Es algo desde donde podemos construir, y jugamos la vuelta en casa. Lo importante es que hemos sido muy peligrosos y la idea es ganar el siguiente partido también. Nuestro equipo tiene derecho a soñar con la victoria por cómo estamos jugando", apuntó Kompany.

"Hemos sido muy respetuosos con el Real Madrid y también es lo que somos nosotros y sabemos lo que significa también jugar en el Allianz, es un reto importante jugar con un equipo como el Real Madrid y vamos a intentar volver a ganar", agregó el técnico belga.

Kompany se rinde ante Neuer: "Aún ahora sigue impresionándome"

El entrenador de 39 años ensalzó la actuación de Manuel Neuer en el Santiago Bernabéu, subrayando que "aún es uno de los mejores del mundo" a sus 40 años.

"Me voy a meter en un lío con tipos como Thibaut Courtois, que también me gusta muchísimo. Cada uno puede elegir, pero Manu (Neuer) es uno entre muy pocos. No solo puede hacerlo durante mucho tiempo, sino durante muchísimo tiempo. Y seguir rindiendo como lo hace ahora es algo que no muchos porteros, incluso los mejores, pueden lograr. Pero es difícil, lo veo todos los días. No sé cómo sería trabajar con él cuando tenía treinta (años), pero aún ahora sigue impresionándome cada día. Aún es uno de los mejores del mundo y está en un buen momento", aseguró Kompany.

"Dije esto la semana pasada también, que tenía la sensación de que estaba en muy buena forma y lo necesitábamos, por supuesto que sí. No solo su experiencia sino también su calidad. Y ha reaccionado en fases complicadas del partido, y lo hace porque trabaja muy duro durante la semana a nivel físico y no me sorprende. Y su rendimiento... lo necesitaremos la próxima semana, eso seguro", concluyó el entrenador del Bayern de Múnich.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Aday Mara hace historia y se convierte en el primer español en ganar la NCAA

Aday Mara hace historia y se convierte en el primer español en ganar la NCAA

Publicidad

Deportes

Usain Bol, en la grada del Masters de Montecarlo

Usain Bolt se moja y elige entre Alcaraz y Sinner: "Le conocí en España una vez, así que..."

Carlos Alcaraz, en acción en Montecarlo ante Sebastián Báez

Boris Becker, rendido ante Alcaraz: "Es un jugador fascinante, lo que necesitaba el mundo del tenis"

Daniil Medvedev destrozando su raqueta en su partido ante Matteo Berrettini

Matteo Berrettini le endosa un doble 6-0 a Daniil Medvedev en Montecarlo y el ruso pierde los papeles

Vincent Kompany, en el Santiago Bernabéu
Champions League

Vincent Kompany: "Me voy a meter en un lío con tipos como Thibaut Courtois..."

Arbeloa, en el partido ante el Bayern de Múnich
Champions League

Arbeloa: "Si hay un equipo que puede ganar en Múnich, ese es el Real Madrid"

Carlos Alcaraz celebra la victoria sobre el argentino Sebastián Báez
Masters de Montecarlo

Horario y dónde ver el partido de Carlos Alcaraz de octavos de final del Masters de Montecarlo

Consulta el día, hora y dónde ver el partido de Carlos Alcaraz en los octavos de final del Masters de Montecarlo 2026.

Lamine y Julián Álvarez
Champions League

Barcelona - Atlético de Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions League

Culés y rojiblancos vuelven a verse las caras, esta vez en Champions, con un primer acto en el Camp Nou. En juego, un billete a semifinales. Consulta la hora, los posibles onces y dónde ver el Barcelona-Atlético de cuartos de final de Champions.

Mbappé tras marcar el 1-2 en el Real Madrid-Bayern

Arnold y Mbappé evitan el K.O en el Bernabéu y el Real Madrid se aferra al milagro en Múnich (1-2)

Imagen de Cornellá durante el España-Egipto

La FIFA abre expediente a España tras el cántico 'musulmán el que no bote' de Cornellá

Carlos Alcaraz durante su partido ante Báez en Montecarlo

Alcaraz se sincera: "Voy a perder el número 1"

Publicidad