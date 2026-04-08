Arbeloa: "Si hay un equipo que puede ganar en Múnich, ese es el Real Madrid"

El Real Madrid cedió (1-2) ante el Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions League disputada en el Santiago Bernabéu y se ve abocado a remontar en el Allianz Arena el próximo miércoles para evitar quedarse fuera de Europa, como ya le ocurrió la temporada pasada ante el Arsenal. Los blancos se aferran a su reacción tras verse 0-2 al inicio de la segunda parte para creer, algo que confirmó Álvaro Arbeloa.

"En la segunda parte podríamos haber evitado la derrota con un poco más de suerte. Habíamos hablado de evitar errores y pérdidas en el descanso, estos errores los pagas ante estos equipos. Nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo. Hemos tenido dos errores, dos perdidas que teníamos que evitar, teníamos que estar más cerrados. Si cometes estos errores, lo pagas. El gol nos da esperanzas, no va a ser fácil, pero si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid", recalcó el técnico salmantino.

"Tengo jugadores con mucha personalidad. Lo primero que me han dicho es que vamos a ganar allí. Somos el Real Madrid, no hay miedo, sabemos de la dificultad y del contexto y vamos a ir a por ello. El equipo no está tan cohesionado y rodado, ellos llevan mucho tiempo con su entrenador. El que no crea se puede quedar en Madrid, vamos a ir con todo", avisó Arbeloa.

"Ha habido situaciones con 1-2 que ha habido ansias por empatar. Hay que tener más cabeza fría, un 1-3 habría sido más difícil. Una pena no haber aprovechado alguna ocasión más, pero tengo mucha confianza de ir a Alemania y ganar", añadió el técnico salmantino.

"Es el Mbappé que queremos ver, un Mbappé que quiere ser Mbappé todos los días"

El entrenador del Real Madrid también habló sobre Mbappé, autor del gol que da esperanzas al Madrid de cara a la vuelta en Múnich.

"He visto un Mbappé muy comprometido en todas las tareas y capaz de desequilibrar. Es el mejor del mundo, una amenaza constante. Es el Mbappé que queremos ver, un Mbappé que quiere ser Mbappé todos los días", indicó Arbeloa.

Respecto al partido de anoche ante el Bayern, Arbeloa señaló que "todos los goles son errores, el 99 por ciento".

"Todos los goles son errores, el 99 por ciento. Y no uno, varios. Son situaciones que habíamos hablado cuando intentas sacar el balón y ellos te aprietan hay que tener cuidado porque va a haber perdidas. Hay que estar preparado para cerrarte muy pronto y no tener mucha gente delante del balón. Ha pasado, no teníamos gente para cerrar la pérdida. A veces no es importante la pérdida, sino como reaccionas a la pérdida. Si estás muy abierto en una pérdida, te hacen goles", analizó Arbeloa.

Asimismo, tuvo palabras para Jude Bellingham: "Es un jugador que ha estado mucho tiempo fuera. No es que me apetezca dejar a Bellingham en el banquillo. No soy sospechoso con él. Hemos hablado mucho de su vuelta al equipo y de recuperar su mejor nivel. Ojalá hubiera podido jugar los 90 minutos todos los partidos desde que soy entrenador con Bellingham. Necesitamos su energía para salir de la presión de los rivales. Le veo mucho mejor y seguro que nos va a ayudar mucho".

Por último, Arbeloa destacó los problemas que tuvo Álvaro Carreras para defender a un rival como Olise, de quien dijo que es uno de los mejores futbolistas del mundo.

"Es un extremo que está haciendo una temporada espectacular. La confianza de Carreras sigue intacta. Tiene un gran presente y un gran futuro. Aprenderá del enfrentamiento de hoy y es el reto para cualquier lateral. Defender a este tipo de jugadores no es fácil y son necesarias ayudas ante un jugador que entra por dentro con mucho talento. Mucha confianza en Álvaro", finalizó Arbeloa.