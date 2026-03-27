La UEFA hace públicos los horarios de las semifinales de la Champions League

Pese a que aún no se han disputado los cuartos de final de la Champions League, la UEFA ha adelantado este viernes los horarios de las semifinales de la máxima competición continental, que se jugarán los días 28/29 de abril y 5/6 de mayo.

Según ha detallado el organismo presidido por Ceferin, las semifinales se abrirán el martes 28 de abril con la eliminatoria entre PSG - Liverpool vs Real Madrid - Bayern Múnich, quedando para el miércoles 29 de abril la ida de la segunda semifinal entre Barcelona - Atlético de Madrid vs Sporting de Portugal - Arsenal.

Los partidos de vueltas de las semifinales de la Champions League arrancarán con el Arsenal - Sporting de Portugal vs Atlético de Madrid - Barcelona el martes 5 de mayo y se completarán un día después, el miércoles 6 de mayo, con la eliminatoria Bayern - Real Madrid vs Liverpool - PSG.

El Real Madrid, si logra eliminar al Bayern de Múnich, jugaría la eliminatoria larga, con la vuelta en el Santiago Bernabéu el miércoles 6 de mayo ante PSG o Liverpool.

Por su parte, Atlético de Madrid y Barcelona saben que jugarán la vuelta de semifinales fuera de casa, bien en el Emirates Stadium de Londres o en el Estadio José Alvalade de Lisboa el martes 5 de mayo.

Horarios de semifinales de la Champions League 2025 - 2026

Partidos de ida

PSG - Liverpool vs Real Madrid - Bayern Múnich | Martes 28 de abril (21:00 horas)

Barcelona - Atlético de Madrid vs Sporting de Portugal - Arsenal | Miércoles 29 de abril (21:00 horas)

Partidos de vuelta

Arsenal - Sporting de Portugal vs Atlético de Madrid - Barcelona | Martes 5 de mayo (21:00 horas)

Bayern - Real Madrid vs Liverpool - PSG | Miércoles 6 de mayo (21:00 horas)

Horario cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026

Martes 7 de abril

Real Madrid - Bayern de Múnich (21:00 horas)

Sporting de Portugal - Arsenal (21:00 horas)

Miércoles 8 de abril

Barcelona - Atlético de Madrid (21:00 horas)

PSG - Liverpool (21:00 horas)

Martes 14 de abril

Atlético de Madrid - Barcelona (21:00 horas)

Liverpool - PSG (21:00 horas)

Miércoles 15 de abril

Bayern de Múnich - Real Madrid (21:00 horas)

Arsenal - Sporting de Portugal (21:00 horas)