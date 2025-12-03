Trump no descarta redadas o detenciones de inmigrantes durante el Mundial 2026

El Gobierno del presidente Donald Trump no descarta realizar redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol de 2026, según ha confirmado este miércoles Andrew Giulani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la gran cita del planeta fútbol.

"Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país", comentó Giulani en una rueda de prensa en Washington previa al sorteo de grupos del Mundial que se celebrará este viernes.

"No toleraremos alborotadores"

Giulani quiso subrayar que el objetivo del Ejecutivo será garantizar un entorno seguro para el torneo. "Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad", advirtió.

El exgolfista sostuvo que la Copa del Mundo demostrará que "seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano".

La cita mundialista -organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México- tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, en un contexto marcado por la presidencia de Trump y por las preocupaciones internacionales en torno a sus duras políticas migratorias.

Visados: prioridad de seguridad nacional

Preguntado por la posibilidad de que aficionados extranjeros no reciban visado para viajar a Estados Unidos, Giulani fue tajante: "Cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional".

Recordó también el reciente anuncio de Trump y la FIFA: "Cualquiera con una entrada para ver un partido tiene garantizada una cita con las autoridades migratorias para tratar de obtener un visado".

Giulani destacó que los tiempos de espera para visados se han reducido en países participantes como Argentina, Ecuador o Brasil, situándose por debajo de dos meses, y que naciones europeas o Japón cuentan con exención de visado.

Los casos de Haití e Irán

Dos de los países clasificados para el Mundial, Haití e Irán, figuran en la lista de naciones cuyos ciudadanos tienen prohibido viajar a Estados Unidos bajo orden ejecutiva de Trump.

Giulani apuntó que "parte" de las delegaciones de ambos equipos ya han recibido exenciones para poder entrar en el país.

En cuanto a los aficionados haitianos e iraníes, el representante de la Casa Blanca derivó la cuestión al Departamento de Estado, responsable final de las concesiones de visados.

