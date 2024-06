Tres espontáneos saltan al campo en el primer minuto de la final de la Champions League

Tres espontáneos saltaron de la grada al campo, al primer minuto de la final de la Champions League que enfrenta al Real Madrid y al Borussia Dortmund alemán en el estadio londinense de Wembley.

Los espontáneos, que salieron de forma escalada, tardaron un minuto en ser expulsados del terreno de juego y uno de ellos llegó a hacerse una fotografía con Vinícius.

La seguridad de Wembley se demoró en reaccionar y tardaron varios segundos en ir a por el primero de ellos.

Zidane y Riedle presentan el trofeo

La leyenda del Real Madrid, Zinedine Zidane, y del Borussia Dortmund, Karl-Heinz Riedle, fueron los encargados de transportar el trofeo al césped de Wembley.

Zidane, ganador de una Champions como jugador y tres como entrenador, estuvo acompañado de Riedle, autor de un doblete en la final de 1997, la que el Dortmund le ganó a la Juventus de Turín en la que precisamente estaba Zidane.

Lenny Kravitz landa la final con su rock

El cantante estadounidense Lenny Kravitz dio un potente arranque musical a la final a base de rock guitarrero entre llamaradas de fuego y bailarines que recrearon una fiesta discotequera.

Los acordes de 'Fly Away' fueron los primeros en escucharse de un 'medley' con algunos de sus éxitos más populares, entre los que estuvo 'Are you gonna go my way'.

El artista, que acaba de cumplir 60 años, desplegó su característica energía en un breve show de algo menos de diez minutos en el que sorprendió la pirotecnia y las lenguas de fuego que acompañaron su show.

Decenas de bailarines con ropa brillante recrearon una discoteca al aire libre en un espectacular escenario que se montó y desmontó en cuestión de unos segundos.

La actuación de Kravitz, tras sonar los himnos de ambos equipos y antes de la entrada de los jugadores, fue la emocionante introducción a la final de la Champions, donde el Madrid busca la Decimoquinta y el Borussia Dortmund su segundo título.

