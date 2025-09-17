Thomas Partey se declara no culpable de los delitos de violación y agresión sexual

Thomas Partey, centrocampista del Villarreal, ha comparecido este miércoles en un tribunal de Londres y se ha declarado no culpable de los cargos de violación y agresión sexual de los que le acusan tres mujeres. El internacional ghanés, en libertad condicional, fue acusado el pasado mes de julio de cinco cargos de violación por dos mujeres y uno de agresión sexual por parte de una tercera, unos hechos que supuestamente ocurrieron entre abril de 2021 y junio de 2022.

Partey compareció este miércoles por la mañana en el tribunal de Southwark, en el sur de Londres, ante el que se declaró no culpable de los cargos de los que se le acusan. La fecha del juicio ha sido establecida para el próximo 2 de noviembre. Partey, de 32 años, jugó en el Arsenal hasta junio, cuando acabó su contrato con los londinenses tras no llegar a un acuerdo para su renovación.

Ya como agente libre fichó por el Villarreal cuatro días después de que se le acusara de estos delitos. Los supuestos delitos cometidos por el futbolista ocurrieron entre 2021 y 2022, cuando jugaba en el Arsenal. El jugador negó todos los cargos.

El jugador del Villarreal fue abucheado anoche cuando salió a calentar al inicio de la segunda parte del encuentro contra el Tottenham en Londres, en la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. Thomas Partey fue recibido con cánticos de la afición local, que gritaba "Thomas Party, we know how you are" ("Thomas Partey, nosotros sabemos quién eres") y con abucheos por unos hechos que presuntamente ocurrieron entre 2021 y 2022.

