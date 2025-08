Libertad condicional para Thomas Partey tras ser acusado de violación

El exjugador de Arsenal y Atlético de Madrid Thomas Partey ha sido puesto en libertad condicional tras comparecer este martes en el Tribunal de Magistrados de Westminster, acusado de cincos cargos de violación y uno de agresión sexual, presentados por tres mujeres, en unos hechos presuntamente sucedidos entre 2021 y 2022, por los que será juzgado el próximo 2 de septiembre.

Partey, al que no se le pidió que realizara declaraciones, lleva siendo investigado desde hace dos años y medio, aunque se hizo publica la denuncia hasta el pasado 4 de julio, cuatro días después de terminar su contrato con el Arsenal. Partey no podrá tener contacto directo o indirecto con las denunciantes y su caso se ha transferido a un tribunal de la Corona para su próximo juicio, el 2 de septiembre en Old Bailey, l tribunal penal central de Inglaterra y Gales.

Fue acusado por una mujer de dos cargos de violación, otra de tres cargos de violación y una tercera víctima de agresión sexual, que siempre han sido negados por el ghanés. Partey, de 32 años e internacional con Ghana, llegó al Arsenal en 2020 procedente del Atlético de Madrid a cambio de 50 millones de euros y ha sido un titular habitual en el equipo.

Acuerdo con el Villareal

El centrocampista tiene un acuerdo firmado con el Villareal y todo indicaba que jugaría en La Cerámica la temporada que viene. Ahora, tras la decisión de dejarle en libertad bajo fianza, debe ser el club el que decida si sigue adelante y cuenta con Partey para los planes del 'submarino'.

Al parecer, Villarreal ofreció al centrocampista ghanés un contrato por una sola temporada. La idea inicial del equipo amarillo es dar el visto bueno al fichaje, siempre y cuando su situación judicial quede resuelta en favor del futbolista; aunque un sector importante de sus aficionados se ha mostrado disconforme, de forma activa en redes sociales, ante su posible contratación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com