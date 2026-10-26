Los cambios de Mourinho resucitan al Real Madrid: la metamorfosis que arrancó en Roma y culminó en el Clásico

No sabemos si José Mourinho encontró al equipo ideal o fue el equipo ideal el que terminó encontrándole a él. Durante sus primeros meses en el Real Madrid, el portugués se aferró a un mediocampo de cemento armado, convencido de que el músculo de Tchouaméni y Valverde era el mejor remedio para las carencias de su equipo. Pero el fútbol, que tiene la mala costumbre de desmontar las certezas de los entrenadores, está llevándole por otro camino. El día que todos esperaban un Madrid atrincherado en el Camp Nou, Mourinho apostó por Bernardo Silva y Arda Güler, sus dos futbolistas más creativos, y encontró una respuesta que llevaba meses buscando: su equipo presionó arriba, corrió cuando tuvo que correr, resistió cuando tocaba sufrir y acabó tumbando al Barcelona (1-2).

Mourinho arrodillándose sobre el césped tras el segundo gol de Mbappé fue un déjà vu, la imagen de un entrenador que sabía perfectamente lo que acababa de conseguir. Después buscó a Lunin, su primer abrazo tras el pitido final, antes de comparecer en la sala de prensa con la adrenalina ya consumida. El Madrid, su Madrid, había vuelto a la vida cuando muchos lo daban por desahuciado. No solo había recortado tres puntos al Barça: había dado motivos para creer que la temporada podía ser algo más que una persecución a distancia. Y lo curioso es que aquella resurrección no empezó en Barcelona, sino varias semanas antes.

Todos los caminos conducen a Roma

La derrota ante el Atlético dejó al Real Madrid frente a sus propias contradicciones. El 11 más recurrente de las dos últimas temporadas tampoco carburaba con Mourinho: el equipo no encontraba la manera de protegerse sin renunciar al balón, ni de atacar sin quedar partido en dos. Mourinho había probado diferentes combinaciones, pero ninguna terminaba de resolver el problema. Desde aquella noche, sin embargo, los blancos han encadenado cinco victorias consecutivas ante Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig y Barcelona. Una racha que ha ido despejando las dudas y, sobre todo, modificando las convicciones del entrenador.

Si quieres resultados diferentes, no hagas lo de siempre. El primer movimiento llegó ante el Villarreal: Mourinho sentó a Vinícius y entregó la banda izquierda a Yan Diomande, que respondió con el gol de la victoria. La expulsión del brasileño y sus cuatro partidos de sanción terminaron de abrir una puerta que el técnico quizá no se habría atrevido a cruzar por voluntad propia. Pero el verdadero descubrimiento llegó en Roma, con el Madrid perdiendo 3-1 y el partido prácticamente entregado: entonces aparecieron Bernardo Silva y Güler, Valverde acabó instalado en el lateral derecho y el equipo remontó. Una combinación que parecía fruto de la desesperación terminó convirtiéndose en el principio de una idea.

Mourinho, fiel a su naturaleza, no quiso abrazarla demasiado pronto. Después de aquella remontada aseguró que con el once que había terminado el partido "nos meten cinco". Lo dijo con la convicción de quien todavía desconfiaba de tanto talento junto. Sin embargo, apenas unos días después, aquel mismo trío que parecía demasiado atrevido para sostener un partido de alta intesidad acabó formando parte del once que derrotó al Barça. El fútbol también tiene sus ironías: a veces hay que tocar fondo para hallar la solución donde precisamente se veía un problema.

Del cemento armado al talento

Durante años, Mourinho ha construido sus equipos sobre una premisa bastante reconocible: primero el equilibrio, después todo lo demás. No es que haya despreciado nunca el talento, pero siempre ha procurado rodearlo de futbolistas capaces de sostener al equipo cuando el balón desaparece. Por eso resultaba difícil imaginar que, en su regreso al Real Madrid, acabaría apostando por Bernardo Silva y Arda Güler en zonas interiores en uno de los partidos más exigentes de la temporada.

La transformación tiene una explicación futbolística. El Madrid llevaba meses necesitando alguien que pensara antes de correr, que encontrara un pase donde otros solo veían una conducción y que supiera cuándo acelerar y cuándo detener el partido. Tras el fichaje frustrado de Rodrigo Hernández, Bernardo y Güler han empezado a darle esas respuestas. Con ellos, el equipo no necesita vivir permanentemente de las transiciones ni esperar a que Mbappé invente una solución a campo abierto. Puede construir, asociarse y elegir mejor sus ataques; no ha perdido la velocidad, pero ha dejado de depender exclusivamente de ella.

"He aprendido que en el centro del campo tener una combinación de talentos nos da más que tener dos jugadores de características parecidas"

El propio Mourinho reconoció después del Clásico que las últimas semanas le habían hecho reconsiderar algunas de sus ideas: "En estas semanas he aprendido que en el centro del campo tener una combinación de talentos nos da más que tener dos jugadores de características parecidas. Esta mezcla de talentos nos da equilibrio al defender y calidad al salir atacando". Una confesión poco habitual en un entrenador tan convencido históricamente de sus principios. Quizá la edad haya cambiado a este Mou el Blanco de barba incipiente. No es que Mourinho haya descubierto el fútbol combinativo a los 63 años, pero sí parece haber aceptado que este Madrid necesita algo más que piernas para competir contra los mejores.

En ese nuevo reparto de funciones, Fede Valverde se ha convertido en una pieza fundamental. El uruguayo ha pasado de ser uno de los motores del centro del campo a ocupar el lateral derecho, una posición que le permite recorrer toda la banda, corregir desajustes y ofrecer una salida constante por fuera. Su despliegue físico compensa parte de los riesgos que asume el equipo con futbolistas más creativos por dentro. Y, de paso, libera espacio para que Bernardo y Güler puedan acercarse al balón sin que el Madrid pierda demasiada capacidad de recuperación. El uruguayo parece que ahora ha aceptado un rol en el que hace apenas un año no se veía cómodo y esa medalla también es del entrenador.

Diomande le complica la vida a Vinícius

Hay otra consecuencia de estos cambios que Mourinho tendrá que gestionar más pronto que tarde: el regreso de Vinícius. La sanción del brasileño permitió a Yan Diomande asentarse en la banda izquierda y el marfileño ha aprovechado cada minuto para demostrar que no está dispuesto a devolver el puesto sin pelearlo. Su velocidad, su desborde y, especialmente, su implicación defensiva han encajado como un guante en lo que ahora exige el portugués.

Ante el Barcelona volvió a ser una de las principales amenazas del Madrid. Mbappé marcó los dos goles, Bellingham se vació en las dos áreas y Diomande aportó esa electricidad que obliga a los defensas rivales a vivir permanentemente pendientes de su espalda. El equipo ha encontrado una distribución ofensiva que funciona y que, por primera vez en mucho tiempo, no parece necesitar que todas sus estrellas estén sobre el césped para competir; en fútbol, a veces, menos es más.

Vinícius regresará en Atenas, frente al AEK, y lo hará con una incógnita que hace apenas unas semanas habría parecido impensable: ¿dónde encaja ahora? Lo lógico sería devolverle el extremo izquierdo y desplazar a Diomande a la derecha, pero esa solución obligaría a tocar otras piezas de un equipo que acaba de encontrar cierta estabilidad. El brasileño sigue siendo uno de los grandes talentos del fútbol mundial, aunque su rendimiento reciente dista mucho de justificar una titularidad indiscutible. Y Diomande, mientras tanto, le ha comido la tostada tanto en ataque como en las ayudas defensivas a Cucurella.

Mourinho tendrá que decidir si premia el momento de forma o el estatus, una cuestión que no es menor en un vestuario acostumbrado a convivir con futbolistas que se consideran imprescindibles. El portugués ya ha advertido que lo único intocable en el Real Madrid es el escudo y ahora tendrá que demostrar hasta dónde está dispuesto a llevar esa máxima meritocrática.

El vestuario también ha cambiado

La transformación del Madrid no se explica únicamente desde la pizarra. El equipo venía de meses convulsos, con cambios de entrenador, desencuentros entre futbolistas y episodios de tensión interna como el protagonizado por Tchouaméni y Valverde. Un escenario que parecía especialmente delicado para un técnico con el historial de conflictos de Mourinho, pero que el portugués ha conseguido reconducir, al menos por ahora. "No jugamos un desastre. El grupo es fuerte internamente, con una empatía que crece entre todos, apoyándose unos a otros. Es un grupo bonito para trabajar. Los grupos bonitos son también esos que están unidos en la dificultad", explicó después de la victoria en Barcelona.

Porque Mourinho también ha recuperado algo que el Real Madrid parecía haber perdido durante demasiado tiempo: la sensación de que todos reman en la misma dirección. Incluso los suplentes están enchufados. No significa que hayan desaparecido las diferencias ni que el vestuario sea un remanso de paz, pero los resultados han reducido el ruido y las decisiones del entrenador empiezan a encontrar una respuesta sobre el césped. El de Setúbal, que tantas veces convirtió las ruedas de prensa en un campo de batalla, esta vez pudo hablar de fútbol y de sus jugadores sin necesidad de buscar enemigos fuera.

Tampoco quiso dejarse arrastrar por la euforia: "Esta es una gran victoria, pero cuando volvamos al trabajo... no voy a dejar que la gente tenga la cabeza en la luna. Si ganamos hoy y perdemos en El Sardinero, esto ya tiene la misma expresión, porque el Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, sino para ganar el campeonato. Tenemos que seguir", advirtió. Un recordatorio de que ganar al Barcelona puede ser un punto de inflexión, pero no sirve de demasiado si el equipo vuelve a tropezar cuando desaparecen los focos.

Mourinho encuentra el camino

El Clásico ha dejado varias certezas y alguna pregunta incómoda. Güler ha demostrado que merece un papel protagonista, Bernardo Silva empieza a justificar su importancia en la construcción del juego, Valverde se ha consolidado como una solución inesperada para el lateral derecho y Diomande amenaza con alterar las jerarquías del ataque y relegar a Vinícius. Mourinho ha encontrado una combinación que permite al Madrid competir con más talento sin renunciar a la intensidad que siempre ha exigido a sus equipos.

Queda por saber si esta fórmula resistirá el paso de las semanas, el regreso de Vinícius y las exigencias de un calendario que no concede demasiado tiempo para celebrar nada. También si Mourinho será capaz de mantener su apuesta por el talento si llegan nuevos tropiezos, porque una cosa es descubrir que Bernardo y Güler pueden jugar juntos y otra, bastante más difícil, resistir la tentación de volver al cemento armado cuando aparezcan las primeras grietas en la pared.

Pero el triunfo en el Camp Nou deja una conclusión que va mucho más allá de los tres puntos. El Real Madrid no solo ha ganado un Clásico ni ha recortado distancias en LaLiga: ha recuperado la confianza, ha encontrado una estructura reconocible y, sobre todo, ha descubierto que puede jugar mejor sin dejar de ser competitivo. Muchos de estas modificaciones ya las intuyeron Ancelotti o Xabi Alonso, pero supieron o no pudieron ejecutarlas, así que Mourinho volvió al Bernabéu para cambiar la dinámica de un equipo que llevaba demasiado tiempo buscando respuestas. Quizá haya tardado tres meses para dar con la tecla, pero el fútbol tiene estas cosas: quizá la mejor versión de este Mourinho sea precisamente la que menos se parece al Mourinho de siempre. Una versión renovada, quizá sublimada, más sabia que nunca, del técnico de Setúbal.