Sorteo cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 26: horario, clubes clasificados y dónde verlo en directo

La Copa del Rey 2025 - 26 entra en su fase decisiva con la ronda de cuartos de final, ocho clubes buscarán el billete para las semifinales del torneo copero. Al igual que en las rondas anteriores, los cuartos de final se disputarán a partido único los días 3, 4 y 5 de febrero.

El sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 26 será puro, es decir, ya no habrá condicionantes. El único requisito que se respetará es el de la categoría de cada club, lo que implica que si hay algún equipo de LaLiga Hypermotion en los cuartos de final (a esta hora hay tres equipos de segunda división con vida -Albacete Balompié, Burgos CF y Racing de Santander-) jugará sí o sí la eliminatoria en casa y frente a un equipo de primera división.

Las eliminatorias de cuartos de final, todavía a partido único, se celebrarán en casa del equipo de menor categoría y, a igualdad de categoría, según el orden decidido por el sorteo. A esta hora hay tres equipos ya clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey: Atlético de Madrid, Athletic y Real Sociedad.

Los de Simeone se metieron en los 1/4 de final tras superar al Deportivo de la Coruña (0-1) en Riazor, donde un golazo de Griezmann de falta directa dio el pase al equipo colchonero.

Por su parte, el Athletic de Valverde necesitó de la prórroga para eliminar a la Cultural y Deportiva Leonesa (3-4) y meterse en la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey. Un gol de Unai Gómez en el minuto 104 dio el pase al conjunto vasco en el Reyno de León.

La Real Sociedad levantó un 0-2 en contra ante Osasuna y eliminó al equipo navarro en los penaltis 2(4)-2(3).

Los octavos de final de la Copa del Rey 2025 - 26 se completarán entre este miércoles y jueves con las eliminatorias Real Betis - Elche CF, Deportivo Alavés - Rayo Vallecano, Albacete Balompié - Real Madrid, Burgos CF - Valencia CF y Racing de Santander - FC Barcelona.

Resultados y calendario de los octavos de final de la Copa del Rey

Deportivo de la Coruña 0-1 Atlético de Madrid

Cultural y Deportiva Leonesa 3-4 Athletic

Real Sociedad 2(4)-2(3) CA Osasuna

Real Betis - Elche CF | Miércoles 14 enero 21:00 horas

Deportivo Alavés - Rayo Vallecano | Miércoles 14 enero 21:00 horas

Albacete Balompié - Real Madrid | Miércoles 14 enero 21:00 horas

Burgos CF - Valencia CF | Jueves 15 enero 21:00 horas

Racing de Santander - FC Barcelona | Jueves 15 enero 21:00 horas

Equipos clasificados para los cuartos de la Copa del Rey

Atlético de Madrid, Athletic y Real Sociedad están ya clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 26. Las otras cinco plazas saldrán de las eliminatorias Real Betis - Elche CF, Deportivo Alavés - Rayo Vallecano, Albacete Balompié - Real Madrid, Burgos CF - Valencia CF y Racing de Santander - FC Barcelona.

Horario y dónde ver el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 26

El sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 26 se celebrará el lunes 19 de enero a las 13:00 horas (horario peninsular) en salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El sorteo de 1/4 de la Copa del Rey 2025 - 26 se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con todas las eliminatorias, emparejamientos y la última hora de la competición copera.

Calendario Copa del Rey 2025 - 26