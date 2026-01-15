Copa del Rey
Racing de Santander - Barcelona: Alineaciones y partido de octavos de Copa del Rey, en directo
Sigue el partido entre Racing de Santander y Barcelona y consulta las alineaciones oficiales del partido de fútbol de octavos de Copa del Rey.
El Barcelona visita hoy al Real Racing Club de Santander en El Sardinero en el partido de los octavos de final de la Copa del Rey, un duelo al que los culés llegan tras conquistar la Supercopa de España y con el anhelo de seguir defendiendo el título de Copa, ante un Racing que, líder de Segunda, sueña con dar la sorpresa.
Suele pensarse que un equipo grande de Primera tiene todo a favor y es claro favorito para ganar en la Copa del Rey a un Segunda, más si el rival es de una categoría todavía más inferior, pero este Racing-Barça está más igualado, sobre el papel, de lo que pueda parecer. Porque el Racing, pese a estar ahora metido en un pequeño bache, es líder de LaLiga Hypermotion y porque el factor Sardinero puede ser determinante.
El cartel de 'sin entradas' está colgado y el Racing, llevado por su 'Gradona', confía en recuperar sensaciones a tiempo para poder eliminar a un Barça que, más allá de ganar la Supercopa ante el Real Madrid tras golear al Athletic Club, se llevó también el derbi liguero contra el RCD Espanyol (0-2) en campo rival. Los de Hansi Flick están en forma, pero el Racing quiere estar listo para aprovechar cualquier descuido culé.
Por eso el técnico alemán, tras ver que a su equipo le costó más de lo esperado eliminar al Guadalajara (0-2) en su estreno en la competición -con goles del ahora lesionado Andreas Christensen y de Marcus Rashford en el 76' y 90'-, no quiere ahora ver relajación alguna y saca un once inicial bastante reconocible.
Eso sí, el Racing ya ha eliminado a un Primera división y no a uno cualquiera, a todo un Villarreal que es tercero en la Liga, a 8 puntos (y un partido menos) del Barça. Y le tumbaron por por 2-1 con doblete de Arana, uno de los hombres más en forma de José Alberto, y previamente ganaron a la Ponferradina (1-2) y al Logroñés (0-4). El Barça está a otro nivel, pero en Santander sueñan con la proeza de ir a cuartos tras eliminar al vigente campeón.
Alineaciones OFICIALES del Racing - Barcelona
- Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Mario García; Íñigo Sainz-Maza, Maguette; Suleiman, Aldasoro, Guliashvili; y Arana.
- Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Casadó, Bernal, Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.
Horario y dónde ver el partido de Copa
El Racing de Santander - Barcelona, partido de los octavos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026, se jugará hoy jueves 15 de enero a las 21:00 horas (horario peninsular) en el estadio de El Sardinero.
El partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Racing de Santander y Barcelona se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del Racing de Santander - Barcelona.
El Barça quiere revalidar el título en una competición que domina
El conjunto azulgrana no contempla regalar nada en una Copa donde es el club más laureado. El plan pasa por mantener la competitividad sin arriesgar en exceso físicamente.
Flick no quiere relajación tras el susto en Guadalajara
El técnico alemán fue claro: tras sufrir más de lo previsto en el 0-2 frente al Guadalajara en la ronda anterior, quiere un once competitivo. Christensen y Rashford resolvieron aquel duelo en los minutos finales.
Entradas agotadas y ambiente de gran cita en Santander
El Racing ha colgado el cartel de "no hay billetes" y se aferra a su afición y al empuje de la 'Gradona' para intentar tumbar a un Barça en buena racha, que viene de ganar al Espanyol (0-2) en Liga tras golear al Athletic en la Supercopa y vencer al Madrid en la final.
¡Hansi Flick no se fía del Racing en El Sardinero!
No descansa Lamine Yamal, único del tridente de la Supercopa que repite hoy, y coloca a Joan García en la portería.
¿Un duelo más igualado de lo que parece?
Aunque el Barça parte como favorito, el partido no se presenta tan desequilibrado. El Racing es líder de LaLiga Hypermotion y juega en casa, donde espera aprovechar el factor Sardinero para equilibrar fuerzas. Y más aún con el precedente de anoche del Albacete contra el mismísimo Real Madrid.
Percance del autobús del Barça en Santander hoy
El autocar azulgrana sufrió un pequeño accidente al salir de su hotel en El Sardinero que se ha viralizado en redes sociales.
Racing de Santander - Barcelona: Partido de octavos de Copa del Rey hoy en directo | Resultado, resumen y goles
El FC Barcelona visita hoy jueves al Racing de Santander (21:00 h) en los octavos de final de la Copa del Rey. Tras conquistar la Supercopa de España ante el Real Madrid el domingo, los azulgranas buscan seguir defendiendo el título copero ante un Racing líder en Segunda que quiere sorprender.
Sigue aquí el Racing de Santander - Barcelona en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo. ¡Gracias por acompañarnos!
