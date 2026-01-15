Racing de Santander - Barcelona: Alineaciones y partido de octavos de Copa del Rey, en directo

El Barcelona visita hoy al Real Racing Club de Santander en El Sardinero en el partido de los octavos de final de la Copa del Rey, un duelo al que los culés llegan tras conquistar la Supercopa de España y con el anhelo de seguir defendiendo el título de Copa, ante un Racing que, líder de Segunda, sueña con dar la sorpresa.

Suele pensarse que un equipo grande de Primera tiene todo a favor y es claro favorito para ganar en la Copa del Rey a un Segunda, más si el rival es de una categoría todavía más inferior, pero este Racing-Barça está más igualado, sobre el papel, de lo que pueda parecer. Porque el Racing, pese a estar ahora metido en un pequeño bache, es líder de LaLiga Hypermotion y porque el factor Sardinero puede ser determinante.

El cartel de 'sin entradas' está colgado y el Racing, llevado por su 'Gradona', confía en recuperar sensaciones a tiempo para poder eliminar a un Barça que, más allá de ganar la Supercopa ante el Real Madrid tras golear al Athletic Club, se llevó también el derbi liguero contra el RCD Espanyol (0-2) en campo rival. Los de Hansi Flick están en forma, pero el Racing quiere estar listo para aprovechar cualquier descuido culé.

Por eso el técnico alemán, tras ver que a su equipo le costó más de lo esperado eliminar al Guadalajara (0-2) en su estreno en la competición -con goles del ahora lesionado Andreas Christensen y de Marcus Rashford en el 76' y 90'-, no quiere ahora ver relajación alguna y saca un once inicial bastante reconocible.

Eso sí, el Racing ya ha eliminado a un Primera división y no a uno cualquiera, a todo un Villarreal que es tercero en la Liga, a 8 puntos (y un partido menos) del Barça. Y le tumbaron por por 2-1 con doblete de Arana, uno de los hombres más en forma de José Alberto, y previamente ganaron a la Ponferradina (1-2) y al Logroñés (0-4). El Barça está a otro nivel, pero en Santander sueñan con la proeza de ir a cuartos tras eliminar al vigente campeón.

Alineaciones OFICIALES del Racing - Barcelona

Racing de Santander : Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Mario García; Íñigo Sainz-Maza, Maguette; Suleiman, Aldasoro, Guliashvili; y Arana.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Casadó, Bernal, Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

Horario y dónde ver el partido de Copa

El Racing de Santander - Barcelona, partido de los octavos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026, se jugará hoy jueves 15 de enero a las 21:00 horas (horario peninsular) en el estadio de El Sardinero.

El partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Racing de Santander y Barcelona se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del Racing de Santander - Barcelona.