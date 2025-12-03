Xabi Alonso: "Ha sido probablemente el partido más redondo de la temporada"

El Real Madrid ha firmado en San Mamés una de sus actuaciones más convincentes del curso y su entrenador, Xabi Alonso, no dudó en reconocerlo tras el 0-3 ante el Athletic Club. El técnico calificó el encuentro como "probablemente el más redondo" del equipo esta temporada.

"Era un partido importante porque queríamos romper la dinámica de empates. Veníamos con la preparación y la calma necesarias y hemos hecho un partido muy completo en un estadio exigente y en un momento importante", explicó en rueda de prensa.

"Hemos controlado el partido"

Alonso subrayó el nivel colectivo mostrado en San Mamés, una de las plazas más complicadas de LaLiga: "El rendimiento y la calidad colectiva han sido muy buenos para controlar el partido de una manera muy estable".

El técnico recordó el contexto tras el último empate: "Después del empate en Girona sabíamos que era un momento importante. El calendario era muy exigente y había que sacarlo adelante".

Xabi Alonso destacó la actuación estelar de Kylian Mbappé, autor de dos tantos en San Mamés:

"Dos golazos". También remarcó la sintonía del francés con Vinícius Júnior: "Está en un muy buen momento".

Courtois, decisivo una vez más

El técnico quiso poner en valor el papel de Thibaut Courtois, cuyo rendimiento volvió a ser clave con dos intervenciones decisivas en la primera mitad ante Guruzeta y Berenguer.

"No es noticia que haga paradas decisivas", afirmó Alonso. Y añadió: "Nos ha permitido mantener la ventaja para seguir creciendo en el partido".

