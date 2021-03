El sorprendente look de Sergio Ramos antes del derbi madrileño

Sergio Ramos es una de las bajas más importantes del Real Madrid de cara al partido que se va a disputar en unas horas frente al Atlético de Madrid. Este tipo de duelos son los que le gustan al jugador sevillano pero la operación en el menisco le tendrá apartado de los terrenos de juego unas 4 o 5 semanas más.

Hoy es día de derbi y Sergio Ramos lo sabe. El central madridista no podrá ser de la partida pero no se perderá el partido, animará a sus compañeros desde casa y hoy no ha querido descansar. El camero ha realizado una sesión de entrenamiento para seguir recuperándose de su lesión en el menisco.

La leyenda madridista apoyará a sus compañeros desde casa y tras el entrenamiento ha subido una foto a su cuenta de Twitter en la que nos ha sorprendido con un look al más estilo espartano, con el pelo suelto, sin cinta ni moño, como nos suele acostumbrar desde hace años.

La renovación parece más encauzada

En las últimas semanas parece que la renovación se ha encauzado aunque todavía no se conoce nada oficialmente, el tema se ha relajado en los últimos días, por lo que parece haber una vía de entendimiento entre jugador y club.

Ahora mismo, Ramos solo piensa en recuperarse lo antes posible y estar disponible para el tramo final de la temporada, donde espera que el Real Madrid siga vivo en Champions y Liga para poder ayudar al equipo.

Gran parte de esas esperanzas se basan en el partido de hoy contra el Atlético de Madrid, un enfrentamiento clave que puede definir la Liga Santander. El Real Madrid buscará la victoria para acercarse más que nunca al Atlético de Madrid, si lo consigue se pondría a 2 puntos con un partido más que los rojiblancos. A los de Simeone una victoria les alejaría a 8 puntos de los madridistas y con un partido más. El empate beneficiaría más al Atlético. En unas horas saldremos de dudas.

Puedes votar en nuestra encuesta quién crees que ganará el derbi.