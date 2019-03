Simeone: "Tiago es el cerebro del equipo en medio campo"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alabó el trabajo del centrocampista Tiago Mendes, que, según afirmó, fue una de las claves en la victoria de su equipo ante el Getafe y recordó que tener a dos jugadores como el portugués no se podría "pagar".

El jugador luso saltó al campo en la segunda parte del encuentro que el cuadro rojiblanco ganó 2-0 a los hombres de Fran Escribá. Con 1-0 en el marcador, el Getafe comenzó a dominar el choque hasta que Tiago se hizo con el mando del duelo. Eso, gustó a Simeone.

"Tiago es un jugador muy importante para nosotros. Es el cerebro en la mitad del juego. No solo por lo que juega, interpreta lo que necesita el equipo. Eso se gana con la edad y Tiago la tiene. Con él, el equipo cambió, dejó de sufrir y empezó a jugar y a entrar en la conducción del partido", explicó.

"Estamos muy contentos por la combinación que hemos hecho de la plantilla entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Estamos muy contentos. Pero es muy difícil tener dos 'Tiagos'. Dos 'Tiagos' no se pueden pagar", agregó.

Para Simeone, también fue importante el primer tanto del francés Antoine Griezmann en los primeros minutos del encuentro porque ese tanto "encamino el partido". "Sin embargo, dejamos de lado el juego. Los primeros diez minutos fueron buenos y el final se notó mucho. En esa situación el equipo respondió bien. En el intermedio no encontramos situaciones. Eso dio oportunidades al rival. Pero más allá de dos acciones esporádicas por errores individuales, el equipo mantuvo la línea de querer ganar", comentó.

"Las situaciones de gol del Getafe no eran lindas, pero la entrada de Tiago hizo que el partido cambiara. Se manejó desde el campo y fue más equilibrado en todas las líneas", apuntó. Además, alabó el trabajo del colombiano Jackson Martínez, también suplente este martes, pero que cuando saltó al campo participó en la asistencia del segundo tanto de Griezmann.

El técnico rojiblanco alabó la temporada del sudamericano: "Está trabajando con mucho entusiasmo e ilusión para responder a las expectativas que están puestas en él", argumentó. Respecto al argentino Ángel Correa, dijo que es muy "vertical e individualista" y "muy difícil" de marcar cuando se acerca al área. Asimismo, indicó que está "creciendo" y que hay que darle "minutos en momentos concretos".

Cuestionado por el partido "verde" de Oliver Torres, Simeone defendió a su jugador: "Verde no creo que sea la palabra para opinar, no es respetuoso. Es un chico que está creciendo. Está haciendo buenos partidos. La experiencia se hace jugando. En el Atlético no es fácil jugar, pero tiene la categoría para hacer una temporada buena".

Otro de los jugadores que analizó fue a Griezmann, de quien manifestó que está en un momento "muy bueno" porque ha crecido "una enormidad" desde que llegó al Atlético de Madrid. Sobre la situación de la Liga, de la que ahora es líder a la espera de los resultados del resto de la jornada, reconoció que en general "no es fácil ganar" los partidos porque el torneo es "complicado" con muchos "partidos seguidos".

"Intentamos tener la mente fresca. Hoy la victoria era necesaria sobre todo después de la victoria fuera. Es un paso en la Liga. Ahora preparamos lo de Villarreal que tiene su dificultad". "Siempre esperamos más. Hay un círculo en torno al equipo de mucha ansiedad que por un lado es positiva y por el otro parece que es todo fácil. Estoy muy contento con la plantilla. Hay expectativas puestas en los chicos. Hay muchos jóvenes y hay que darles la oportunidad en momentos concretos. Necesitamos a todos", concluyó.