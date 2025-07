Suspendido el juicio a la enfermera imputada por la muerte de Maradona

El juicio a la enfermera acusada por la muerte de Diego Armando Maradona, Gisela Dahiana Madrid, quien iba a ser juzgada aparte del resto de los imputados, quedó suspendido este jueves tras una petición de nulidad presentada por los abogados de las hijas del astro. Madrid había solicitado un juicio por jurado popular, por lo cual iba a ser juzgada en un proceso paralelo al de los otros siete trabajadores de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Maradona. Este jueves, durante una de las audiencias preliminares del juicio a Madrid, los abogados de Dalma y Gianinna Maradona, hijas del exfutbolista, hicieron un planteamiento de nulidad del proceso al que se adhirieron la Fiscalía y el resto de las querellas y por el cual la jueza María Coelho decidió suspender la audiencia, según informa EFE.

La decisión es una consecuencia de la ya declarada nulidad del juicio a los otros siete trabajadores de la salud, un proceso que había comenzado el 11 de marzo en el Tribunal Oral en lo Correccional (TOC) Nº 3, pero fue declarado nulo el pasado 29 de mayo tras el escándalo desatado por la participación de una de las juezas, Julieta Makintach, en un documental sobre el proceso.

"Lo que nosotros venimos a plantear es que habiendo sido anulado todo lo sucedido en el TOC Nº3, eso provoca también la nulidad del trámite de escisión de la causa. Esta causa surge de un acto que fue declarado nulo", argumentó Fabián Améndola, uno de los abogados de Dalma y Gianinna Maradona. Al declarar la nulidad del juicio que llevaba adelante el TOC Nº3, se decidió retrotraer el proceso a las instancias previas a la incorporación de la jueza Makintach.

Dado que la decisión de juzgar a la enfermera en un proceso paralelo fue tomada en una instancia posterior, según los abogados, esa decisión carece de validez. "No queremos someternos a un proceso sobre el que pesa una causal de nulidad. Cualquier colega puede plantear que este juicio fue nulo y puede plantearlo después de terminado. Aún en el caso de que haya una condena, tendrían la posibilidad de anular todo lo actuado por la forma en la que se generó este proceso", señaló Améndola. Tras escuchar a todas las partes involucradas que, a excepción de la defensa de Madrid, se adhirieron a la petición de Améndola, la jueza Coelho dictó "la suspensión de la audiencia preliminar hasta tanto se determine el alcance de la nulidad del otro juicio". "Lo que ha hecho la doctora Makintach evidentemente llega mucho más allá de lo esperado por nosotros", dijo Fernando Burlando, el otro abogado de las hijas del exfutbolista, antes de entrar a la audiencia.

Sobre la enfermera, Burlando declaró que "no cuidó, no observó, no ejecutó los actos que debía ejecutar de acuerdo a su profesión. Fue Madrid uno de los motivos por los cuales Diego termina inundado en olor a orín y materia fecal. Quienes fueron sus enfermeros ni siquiera entraban a tomar sus signos vitales". Quien deberá determinar hasta qué punto debe retrotraerse el juicio a los siete imputados, para entender si la nulidad afecta o no la decisión de juzgar a Madrid en un juicio aparte, deberá tomarla el TOC Nº7, tribunal que el mes pasado resultó sorteado para comenzar un nuevo proceso.

Documental sobre el juicio

'Maradona, el juicio que no fue' es el título de la serie documental que se ha estrenado este jueves y que retrata los últimos días del astro argentino antes de su muerte en noviembre de 2020 y el proceso judicial, que ahora ha sido anulado, mientras buscaba establecer la culpabilidad o inocencia del cuerpo médico que lo atendía. La plataforma Directv Go estrenó este jueves una serie de cuatro capítulos dirigida por el documentalista Javier Diment, que cuenta con testimonios de las hijas del futbolista, Dalma y Gianninna, su exrepresentante, Guillermo Cóppola, el abogado de la familia, Fernando Burlando, y otras figuras clave en la trama por el fallecimiento de Maradona.

El documental incluye tramos del fallido juicio, en el que los abogados de la querella mostraron imágenes de cómo fue hallado el cuerpo del exjugador argentino el 25 de noviembre de 2020, que murió a los 60 años, durante un internamiento domiciliario en la localidad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires. Los acusados eran la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el jefe de enfermeros Mariano Perroni. La acusación contra ellos era de homicidio simple por dolo eventual, que podía implicar penas de hasta 25 años de prisión.

El centro de la narración está puesto además en el proceso de deterioro de la salud de Maradona, en un contexto de desprotección, fragilidad y soledad, cuyo desenlace trágico generó las acusaciones y el procesamiento del personal médico. El juicio había comenzado el 11 de marzo de 2025 y fue anulado de manera abrupta el 29 de mayo tras la recusación de Julieta Makintach, una de las juezas del tribunal por su participación protagónica en un documental (diferente a este) sobre el caso. Makintach fue apuntada por haber autorizado de forma ilegítima la grabación de las primeras audiencias, a lo que siguió una investigación que incluyó la suspensión de una audiencia y una serie de registros en una productora audiovisual, y derivó en el apartamiento de la jueza del tribunal y la subsiguiente anulación del proceso. Enjuiciada y al borde de ser destituida, Makintach presentó su renuncia al tribunal el 24 de junio. El juez Alejandro Horacio Lago, uno de los miembros del tribunal que fueron elegidos por sorteo para realizar un nuevo juicio, se excusó de sus funciones el 4 de julio alegando problemas de salud, lo que demorará el inicio del proceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com