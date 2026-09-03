Ancelotti vuelve a Valdebebas y bendice al Real Madrid de Mourinho: "Va a ser una gran temporada"

Carlo Ancelotti ha vuelto a Valdebebas. El entrenador más laureado de la historia del Real Madrid ha vuelto este jueves a la ciudad deportiva del club blanco, esta vez en su condición de seleccionador de Brasil, para seguir de cerca a sus internacionales y reencontrarse con muchos de los que fueron sus jugadores y compañeros durante su etapa en el banquillo madridista.

El italiano aprovechó además su visita para analizar el comienzo de la segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid y se mostró convencido de que su antiguo equipo tiene por delante una temporada de grandes éxitos.

"El equipo empezó muy bien. Un poco de dificultad al principio, pero poco a poco jugó mejor el segundo, hizo un gran partido contra la Real Sociedad y ahora empiezan los partidos importantes en Liga con el Betis y la Champions con el Inter", destacó.

Ancelotti considera que la profunda renovación realizada durante el mercado ha dejado una plantilla preparada para volver a competir por todos los títulos: "Creo que el equipo está bien preparado con los nuevos fichajes, que van a aportar mucho. Va a ser una gran temporada para el Real Madrid", señaló en declaraciones difundidas por el propio club.

El reencuentro entre Ancelotti y Mou

La visita dejó también el encuentro entre dos entrenadores que forman parte de la historia reciente del Real Madrid. Mourinho regresó este verano al club 13 años después de finalizar su primera etapa, mientras que Ancelotti vivió también dos ciclos diferentes en el banquillo madridista, entre 2013 y 2015 y posteriormente entre 2021 y 2025.

El italiano destacó la relación que mantiene desde hace años con el portugués: "Tengo buena relación con Mourinho desde hace mucho tiempo, nos pasamos ideas, mensajes. Estoy contento de que esté aquí, en este gran club que es el Real Madrid y que conoce muy bien. Lo va hacer muy bien. Es un gran entrenador y estoy convencido de que va a hacer un gran trabajo aquí", comentó.

Mourinho también había hablado recientemente sobre su relación con Ancelotti y la ventaja que supone tener al frente de Brasil a un entrenador con el que mantiene una relación cercana.

"No estoy seguro de que vaya a llegar a la primera convocatoria de Ancelotti para la selección, pero, visto que tengo a uno de mis grandes amigos como entrenador de jugadores míos, es una gran ventaja. Carlo me llamará directamente", dijo Mourinho días atrás en rueda de prensa.

Carletto vuelve a su "casa"

El actual seleccionador brasileño reconoció que la visita tenía también un importante componente personal: "Estoy aquí en una doble posición, como entrenador de la selección de Brasil y de manera privada a saludar y volver a un sitio donde estuve mucho tiempo y encontrar a jugadores brasileños que se están recuperando. Ha sido una mañana bonita”, declaró Ancelotti.

El italiano acudió al entrenamiento para observar especialmente a Vinícius, Rodrygo, Militao y Endrick, los cuatro futbolistas brasileños que forman parte de la primera plantilla madridista.

De ellos, Rodrygo, Militao y Endrick se encuentran actualmente recuperándose de sus respectivas lesiones, por lo que su presencia en la próxima convocatoria de Brasil está condicionada por su evolución. Endrick es, de los tres, quien cuenta con más posibilidades de llegar a tiempo.

Prepara una nueva Brasil

La visita a Valdebebas forma parte de una gira europea con la que Ancelotti está siguiendo a diferentes futbolistas antes de elaborar su primera convocatoria de un nuevo ciclo con la selección brasileña.

Después de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el italiano considera que ha llegado el momento de iniciar una renovación generacional con el Mundial de 2030 como gran objetivo.

"El Mundial ha terminado con una generación de futbolistas, de grandes futbolistas y tiene que empezar una nueva generación. Estamos evaluando sobre todo a los jóvenes brasileños que están en todo el mundo y empezar a programar una nueva generación que pueda llegar al 2030 con ambición, calidad e intentar competir con todos los equipos del mundo. La generación de los 20 años es muy buena ahora y en los próximos partidos amistosos vamos a aprovechar mejor para conocer a estos jóvenes", explicó.

Ancelotti tendrá que enviar próximamente a la FIFA una prelista con 50 posibles convocados antes de anunciar, como máximo el 11 de septiembre, los 23 futbolistas definitivos.

Australia e India, primeros exámenes

Brasil afrontará sus primeros compromisos después del Mundial durante el próximo parón internacional. La Canarinha visitará a Australia el 25 de septiembre en Townsville y volverá a enfrentarse al combinado australiano cuatro días después en Brisbane. Posteriormente, el 3 de octubre, jugará frente a India en Calcuta.

Estos encuentros servirán a Ancelotti para comenzar a probar a futbolistas jóvenes y sentar las bases del equipo que pretende construir durante los próximos cuatro años.

Durante su gira europea, el técnico también tuvo tiempo para seguir de cerca el estreno de su hijo Davide Ancelotti al frente del Lille. El debut terminó con un empate 2-2 frente al PSG.

Antes de centrarse definitivamente en su próxima lista, Carletto regresó a uno de los lugares más importantes de su carrera. Esta vez no para dirigir al Real Madrid, sino para observar a sus internacionales, reencontrarse con viejos amigos y dar su visto bueno al nuevo proyecto de Mourinho: "Va a ser una gran temporada para el Real Madrid".