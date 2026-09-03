Polémica en el Mont Blanc: obligan a 32 montañeros a pagar su evacuación en helicóptero

El Mont Blanc puede parecer un destino al alcance de cualquiera, pero conquistar sus más de 4.800 metros de altitud está muy lejos de ser una simple excursión. El aumento de visitantes que afrontan la ascensión sin la preparación necesaria y, en algunos casos, ignorando las advertencias de seguridad ha terminado por agotar la paciencia de algunos responsables de la zona.

El último episodio lo han protagonizado 32 alpinistas que tuvieron que ser evacuados en helicóptero del refugio del Goûter, situado a 3.835 metros de altitud. La particularidad es que esta vez el rescate no salió gratis: tuvieron que asumir de su bolsillo el coste de la operación.

La decisión partió de Jean-Marc Peillex, alcalde de Saint-Gervais-les-Bains, quien considera que los recursos públicos de emergencia no deben utilizarse para cubrir las consecuencias de comportamientos evitables en la montaña.

Un verano especialmente peligroso

Las condiciones en el macizo están siendo especialmente complicadas durante este verano. La sequía y las altas temperaturas han incrementado los desprendimientos de piedras en algunos puntos de la ruta francesa hacia la cima, especialmente en el conocido corredor del Goûter, uno de los tramos más delicados de la subida.

Ante el aumento del peligro, Peillex decidió cerrar temporalmente los refugios de Tête Rousse y Goûter el pasado 11 de agosto. El problema era que, cuando entró en vigor esa medida, un grupo de 32 montañeros ya se encontraba en el refugio del Goûter.

Según recoge ITV News, los alpinistas habían comenzado su ascensión antes de conocer el cierre municipal y, al día siguiente, solicitaron ser evacuados en helicóptero para evitar tener que atravesar nuevamente durante el descenso el peligroso corredor.

Consideraron que no era una emergencia

La petición fue analizada por el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM), responsable de buena parte de las intervenciones de rescate en la zona. Los especialistas consideraron que no existía una emergencia que justificara movilizar medios públicos.

Ninguno de los 32 alpinistas estaba herido y las condiciones existentes permitían realizar el descenso a pie, aunque eso implicara atravesar nuevamente una zona expuesta a los desprendimientos.

Ante la negativa a efectuar una evacuación pública, el alcalde recurrió a la compañía privada Chamonix Mont Blanc Hélicoptères para sacar al grupo de la montaña. Pero impuso una condición: los propios alpinistas tendrían que pagar la operación.

Helicóptero... privado

Así que cada uno de los integrantes del grupo tuvo que asumir un coste de 95 euros por el traslado en helicóptero.

Para Peillex, lo ocurrido ejemplifica precisamente el tipo de situaciones en las que los montañeros deberían hacerse responsables económicamente de sus decisiones, en lugar de trasladar el precio a los contribuyentes.

El alcalde fue especialmente crítico con el comportamiento del grupo: "Ignoraron deliberadamente los mensajes que recomendaban abstenerse de ascender o tener en cuenta el riesgo de desprendimientos de rocas", declaró el edil. Y resumió su posición con otra frase contundente: "Que lo paguen de su bolsillo".

¿Quién debe pagar los rescates?

Este episodio vuelve a poner encima de la mesa el debate sobre el coste de los rescates de montaña cuando quienes necesitan ayuda han ignorado previamente las recomendaciones de seguridad.

Peillex defiende que los recursos públicos deben reservarse para situaciones de verdadera emergencia y considera que hacer asumir el coste de determinadas intervenciones puede contribuir a aumentar la responsabilidad de quienes deciden afrontar ascensiones de alta montaña.

El problema se hace especialmente visible en el Mont Blanc por el elevado número de personas que cada año intentan alcanzar su cima, algunas de ellas sin experiencia suficiente para afrontar las dificultades y los riesgos de una montaña de más de 4.800 metros.

Sin embargo, el grupo ya se encontraba en el refugio a casi 4.000 metros cuando entró en vigor la medida... así que el debate está servido.