Marcos Llorente anuncia su retirada de la selección española: "Ha sido un orgullo"

Marcos Llorente ha anunciado este jueves su retirada definitiva de la selección española. Tras proclamarse campeón del mundo en el pasado Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, el jugador del Atlético de Madrid decide cerrar su etapa con el combinado nacional a los 31 años.

Mensaje completo de Marcos Llorente

"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección.

Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta.

Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida.

Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada.

Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables.

Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo.

Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia.

Gracias por todo.

Un abrazo a todos".