Betis - Real Madrid: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports hoy en directo

Real Betis y Real Madrid abren la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. La Cartuja acogerá el que probablemente sea el primer gran examen del segundo proyecto de José Mourinho, que ha comenzado con pleno de victorias pero visita uno de los campos que más se le han atragantado al conjunto blanco durante los últimos años.

El Real Madrid aterriza en Sevilla con nueve puntos de nueve posibles y unas sensaciones que han ido mejorando partido a partido. Tras dos temporadas sin grandes títulos, el regreso de Mourinho y la profunda renovación de la plantilla han vuelto a despertar la ilusión entre el madridismo.

El estreno ante el Espanyol dejó más dudas y una victoria sufrida por 1-2, pero después llegaron dos goleadas en el Santiago Bernabéu: 4-1 frente a la Real Sociedad y 4-0 contra el Málaga.

Diez goles en tres encuentros que han convertido este inicio en el mejor de Mourinho como entrenador del Real Madrid. Los blancos son segundos, únicamente por detrás de un Barcelona que también ha ganado sus tres partidos y presenta una mejor diferencia de goles.

Mbappé llega lanzado

Kylian Mbappé ha sido uno de los grandes protagonistas de este comienzo. El delantero francés suma cuatro de los diez tantos madridistas y vuelve a presentarse como la principal amenaza ofensiva de un equipo que ha encontrado rápidamente el gol.

La visita a La Cartuja elevará, sin embargo, la exigencia. El Real Madrid no gana al Betis como visitante desde 2021 y desde entonces acumula tres empates y una derrota en sus visitas al conjunto verdiblanco.

Además, Manuel Pellegrini ha convertido al Betis en un equipo especialmente fiable como local. Desde el 31 de agosto de 2025, cuando cayó frente al Athletic Club, únicamente ha sufrido dos derrotas en casa, la última de ellas ante el Barcelona en diciembre.

El Betis necesita reaccionar

El comienzo verdiblanco también había sido positivo hasta su visita al Ciutat de Valencia.

El Betis inició el campeonato con dos victorias por la mínima frente a Real Sociedad y Valencia. El segundo triunfo permitió además a Pellegrini alcanzar las 100 victorias en Liga como entrenador del conjunto sevillano.

Todo cambió en la tercera jornada. El Levante goleó por 5-2 a los verdiblancos y dejó al descubierto importantes problemas defensivos que Pellegrini deberá corregir antes de recibir a uno de los ataques más en forma del campeonato.

El partido tiene además una importancia especial por lo que viene inmediatamente después. El Betis regresará a la Liga de Campeones 20 años después y se estrenará frente al Lille, mientras que el Real Madrid comenzará su camino europeo recibiendo al Inter de Milán.

Mourinho-Pellegrini, un duelo con historia

Los banquillos aportan otro ingrediente al partido. José Mourinho y Manuel Pellegrini vuelven a encontrarse después de protagonizar diferentes episodios de tensión durante sus carreras.

El portugués sucedió precisamente al chileno en el banquillo del Real Madrid en 2010 y ambos protagonizaron posteriormente varios cruces dialécticos. Con el paso de los años, la relación se ha normalizado y los dos llegan ahora al enfrentamiento reconciliados.

Sobre el césped, Mourinho tendrá que gestionar una larga lista de bajas. El técnico no podrá contar con Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militao, Rodrygo Goes, Endrick y Thiago Pitarch. Sí ha entrado en la convocatoria Sergio Martínez, recién fichado procedente del Racing de Santander. El joven centrocampista estará inicialmente en el banquillo.

Mou puede pensar también en la Champions

La cercanía del estreno europeo puede influir en el once. Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva arrastran sanciones en Europa, por lo que Mourinho podría aprovechar el encuentro de LaLiga para darles protagonismo antes del partido frente al Inter.

Fede Valverde parece fijo en el centro del campo. También gana peso Jude Bellingham, que atraviesa un gran momento después de marcar frente al Málaga y está aprovechando su posición de mediapunta dentro del tradicional 4-2-3-1 de Mourinho.

Vinícius Júnior partirá desde el costado izquierdo y Mbappé será la referencia ofensiva. En defensa, Denzel Dumfries y Marc Cucurella apuntan a ocupar los laterales, mientras Dean Huijsen tendrá como acompañante a Ibrahima Konaté o Antonio Rüdiger.

Ceballos no llegará a tiempo

El Betis también afrontará el encuentro con ausencias importantes. Pellegrini no podrá contar con Giovani Lo Celso, Aitor Ruibal, Ez Abde ni Dani Ceballos. El centrocampista ha regresado al club en el que se formó después de desvincularse precisamente del Real Madrid, pero apenas acumula un entrenamiento junto a sus nuevos compañeros y no estará preparado para medirse a su antiguo equipo.

La goleada sufrida ante el Levante puede provocar además modificaciones en defensa. Diego Llorente y Marc Bartra compiten por acompañar a Natan en el eje de la zaga.

Marc Roca y Facundo Bernal apuntan al doble pivote, con Pablo Fornals más adelantado e Isco comenzando previsiblemente desde el banquillo. Arriba, Rodrigo Riquelme partiría desde la izquierda, Antony desde la derecha y 'Cucho' Hernández ocuparía la punta del ataque.

El Real Madrid llega con pleno de victorias y en crecimiento. El Betis, herido tras su primera gran derrota del curso y respaldado por la fortaleza que ha mostrado como local. La Cartuja medirá este viernes si el prometedor inicio de la segunda era Mourinho está preparado para superar su primer examen de verdadera exigencia.

Posibles alineaciones

REAL BETIS: Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Marc Roca, Bernal, Fornals; Antony, 'Cucho' Hernández y Riquelme.

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Horario y dónde ver el partido

El partido de la cuarta jornada de LaLiga entre Real Betis y Real Madrid se disputa hoy viernes 4 de septiembre en el estadio de La Cartuja a las 21:00 hora peninsular española. Un encuentro que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes, donde os contaremos la última hora del partido: previa, onces oficiales, resultado, goles...