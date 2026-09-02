Mbappé, entre los objetivos de una banda que planeaba secuestros en Francia, según Le Parisien

Kylian Mbappé habría figurado entre los objetivos de una banda investigada en Francia por preparar secuestros y ataques contra diferentes personalidades, según una información publicada por el diario francés 'Le Parisien'.

El delantero del Real Madrid aparece en una lista de 26 potenciales víctimas en la que también habría empresarios y artistas. El presunto cerebro de la trama sería Clément L., un joven franco-suizo de 18 años conocido con el apodo de 'Lester Z', que actualmente se encuentra encarcelado y en régimen de aislamiento.

La investigación no implica, por tanto, que llegara a producirse ningún intento de secuestro contra Mbappé, sino que el nombre del futbolista figuraría entre los posibles objetivos de la banda investigada.

Según 'Le Parisien', las pesquisas se iniciaron a raíz del asalto a un relojero ocurrido el pasado mes de abril en Neuilly-sur-Seine y acabaron llevando a los investigadores hasta el joven.

Una lista con 26 posibles objetivos

El diario francés explica que el grupo habría seleccionado a diferentes personalidades con un elevado poder adquisitivo para convertirlas en posibles víctimas: "Este joven de 18 años, encarcelado por robo a mano armada y proxenetismo, planeaba atacar a 26 personas: futbolistas, raperos y empresarios adinerados. Fue identificado tras el asalto a un relojero el pasado abril en Neuilly-sur-Seine", señala la información de 'Le Parisien'.

Entre esos nombres se encontraría el de Mbappé, una de las figuras más reconocibles del deporte francés y estrella del Real Madrid.

El supuesto plan habría incluido secuestros y agresiones contra algunas de estas personas, aunque las autoridades continúan investigando el alcance de los preparativos y la participación de los diferentes sospechosos.

El presunto cerebro, de solo 18 años

Clément L. fue acusado formalmente junto a otro supuesto integrante de la trama el pasado 21 de agosto en Nanterre: "Fue acusado junto con un cómplice el 21 de agosto de 2026 en Nanterre (Hauts-de-Seine) de robo organizado. Este joven, delgado y de pelo largo, es sospechoso de ser el cerebro detrás de una serie de allanamientos de morada y secuestros perpetrados o en preparación entre el 11 de abril y el 19 de agosto en Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise) y Santenay (Côte-d'Or)", explica el medio francés.

Los investigadores estudian así diferentes episodios producidos durante más de cuatro meses y no únicamente los supuestos planes relacionados con las personalidades conocidas. El joven ya se encontraba en prisión por otros delitos graves cuando quedó relacionado con esta nueva investigación.

Mbappé, entre los nombres investigados

Uno de los aspectos que mayor repercusión ha generado en Francia es precisamente la aparición del capitán de la selección francesa entre los supuestos objetivos.

"Esta banda planeaba secuestrar y agredir a empresarios, así como a un rapero y… al futbolista Kylian Mbappé. Clément L. fue encarcelado y puesto en régimen de aislamiento, mientras que su presunto cómplice fue puesto en libertad bajo supervisión judicial", añade 'Le Parisien'.

El principal investigado permanece por tanto en prisión y aislado, mientras que su supuesto cómplice se encuentra en libertad bajo control judicial.

El fiscal justifica su aislamiento

La situación de 'Lester Z' llegó también ante la sala de instrucción de Versalles, donde la Fiscalía defendió la necesidad de mantener al joven bajo un régimen especialmente restrictivo.

"Este joven ya estaba en prisión por delitos graves, y ahora está implicado en un nuevo caso que involucra a un conocido rapero y futbolista. Solo el aislamiento puede hacerle comprender la situación, dado que lleva una vida desorganizada y delictiva", afirmó el fiscal ante la sala de instrucción de Versalles (Yvelines), según recoge 'Le Parisien'.

La investigación continúa ahora tratando de esclarecer el alcance real de los planes atribuidos al grupo y cuáles de los ataques se encontraban únicamente en fase de preparación.