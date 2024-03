Simeone: "Fueron mejores que nosotros, la realidad pasa dentro de las áreas"

El Atlético de Madrid fue arrollado en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic en San Mamés. El conjunto bilbaíno pasó por encima del equipo colchonero gracias a los hermanos Williams, autores de los dos primeros goles y unos auténticos puñales por las bandas. Diego Simeone admitió la superioridad de los de Valverde y aseguró que deben mejorar en la contundencia en las áreas, las zonas donde a juicio del argentino ocurre "la realidad" de los partidos.

"Es un equipo que me gusta, gente fuerte que sostiene bien la pelota, que lucha todas las pelotas. Compiten muy bien. Quizás no merecieron ganar en el Metropolitano, pero hoy fueron mejores que nosotros", reconoció Simeone.

"No han sido goles de contragolpe al espacio, no fue cuestión de velocidad sino de habilidad de ganar el duelo. De Wiliams contra Mario (Hermoso) y del otro Williams (Nico) anticipando a las defensas. Eso es velocidad mental, no velocidad de carrera. Resolvieron con velocidad las jugadas que tuvieron en ataque, trabajaron muy bien", analizó el entrenador argentino.

"La realidad pasa en las áreas y tenemos que ser más fuertes"

"Pudo pasar una eliminatoria que no merecieron ganar en el Metropolitano y terminaron ganando. Hoy, lo que vieron, fueron mejores que nosotros. Me ocupa mejorar la contundencia en las dos áreas que te da la posibilidad de generar cosas buenas. La realidad pasa en las áreas y tenemos que ser más fuertes porque tenemos las características y los jugadores para hacerlo", afirmó Simeone en la sala de prensa de San Mamés.

"Hasta hace cuatro semanas atrás, estábamos hablando de que decíais que era el mejor año de Morata. El gol va a llegar, son momentos y confiamos en todos los jugadores que tenemos en la parte ofensiva y también en la defensiva y sólo me queda felicitar. al rival porque mereció ganar y lo hizo bien y nosotros ahora a trabajar y pensar en el Betis, que es lo que le importa al club", apuntó Simeone.

Sobre San Mamés y el ambiente, el 'Cholo' admitió que es "muy parecido al del Metropolitano".

"Es un estadio muy cercano, siempre ha sido así y la afición del Bilbao ha tenido un apoyo muy fuerte y en este normalmente estadio se suelen hacer muy fuertes", concluyó Simeone.

