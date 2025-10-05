Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sevilla - Barcelona: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga

Los azulgranas, sin Lamine Yamal, visitan al Sevilla en el Pizjuán con la urgencia de ganar si quieren mantener el liderato. Consulta la hora, los posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga.

Lewandowski en un partido con el Barça

Lewandowski en un partido con el BarçaEFE

El Barcelona visita este domingo (16:15 h) al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán con una obligación clara: ganar para mantener el liderato de LaLiga. El conjunto azulgrana, que llega invicto tras un sólido arranque de campeonato y con solo un pinchazo ante el Rayo, afronta una de las salidas más exigentes del curso ante un rival que en partidos grandes y en casa siempre suele plantar cara.

No obstante, los hispalenses llegan al duelo sin saber lo que es ganar como locales (empate ante Elche) y sendas derrotas ante Getafe y Villarreal. Eso sí, su desempeño como visitante (9 de 12) les permite afrontar el partido con ilusión y con cinco puntos de ventaja respecto al descenso.

El Barça, por su parte, quiere volver al liderato con una victoria tras caer en Montjuic ante el PSG en la segunda jornada de Champions. Lamine, entre dos y tres semanas de baja tras recaer en la lesión del pubis, volverá a ser baja.

El Sevilla, entre otras cosas, buscará su primera victoria liguera en casa ante el Barça desde que lo hiciera por última vez en 2015.

Bajas

Jordán, Nianzou y Alfon González estarán ausentes para los hispalenses; mientras que en el conjunto de Flick no jugarán Joan García, Gavi, Lamine, Fermín, Raphinha y Ter Stegen.

Onces de Sevilla y Barça

  • Sevilla: Vlachodimos, Azpilicueta, Salas, Marcao, Carmona, Suazo; Mendy, Agoumé, Gudelj; Romero y Alexis.
  • Barça: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, De Jong, Bardghji, Olmo, Torres y Lewandowski.

Hora y dónde ver el Sevilla-Barça

El partido de la jornada 8 de LaLiga entre Sevilla y Barça se disputa este domingo 5 de octubre a las 16:15 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, un encuentro que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la previa, los onces oficiales y la narración del partido.

