Sevilla - Barcelona: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga

El Barcelona visita este domingo (16:15 h) al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán con una obligación clara: ganar para mantener el liderato de LaLiga. El conjunto azulgrana, que llega invicto tras un sólido arranque de campeonato y con solo un pinchazo ante el Rayo, afronta una de las salidas más exigentes del curso ante un rival que en partidos grandes y en casa siempre suele plantar cara.

No obstante, los hispalenses llegan al duelo sin saber lo que es ganar como locales (empate ante Elche) y sendas derrotas ante Getafe y Villarreal. Eso sí, su desempeño como visitante (9 de 12) les permite afrontar el partido con ilusión y con cinco puntos de ventaja respecto al descenso.

El Barça, por su parte, quiere volver al liderato con una victoria tras caer en Montjuic ante el PSG en la segunda jornada de Champions. Lamine, entre dos y tres semanas de baja tras recaer en la lesión del pubis, volverá a ser baja.

El Sevilla, entre otras cosas, buscará su primera victoria liguera en casa ante el Barça desde que lo hiciera por última vez en 2015.

Bajas

Jordán, Nianzou y Alfon González estarán ausentes para los hispalenses; mientras que en el conjunto de Flick no jugarán Joan García, Gavi, Lamine, Fermín, Raphinha y Ter Stegen.

Onces de Sevilla y Barça

Sevilla: Vlachodimos, Azpilicueta, Salas, Marcao, Carmona, Suazo; Mendy, Agoumé, Gudelj; Romero y Alexis.

Barça: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, De Jong, Bardghji, Olmo, Torres y Lewandowski.

Hora y dónde ver el Sevilla-Barça

El partido de la jornada 8 de LaLiga entre Sevilla y Barça se disputa este domingo 5 de octubre a las 16:15 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, un encuentro que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la previa, los onces oficiales y la narración del partido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com