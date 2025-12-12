Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Citan a Feijóo como testigo por la gestión de la DANA y requieren que entregue mensajes con Mazón

La jueza acepta la petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0 y ofrece al líder del PP aportar voluntariamente llamadas y mensajes del 29-O sobre la información que recibió de Carlos Mazón.

Salomé Pradas junto a Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo

Citan a Feijóo como testigo por la gestión de la DANA y requieren que entregue mensajes con Mazón | EFE

Irene Delgado
Publicado:

La instructora del Tribunal de Instancia de Catarroja, en la Plaza número 3, ha acordado citar como testigo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el marco de la causa que investiga la gestión de la DANA. La decisión responde a la solicitud de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en este procedimiento.

Según la resolución judicial, la magistrada considera que Feijóo podría"dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024. La jueza fundamenta su decisión en la existencia de comunicaciones entre Mazón y la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo".

Además de citarlo como testigo, la instructora ofrece al líder del PP la posibilidad de entregar voluntariamente los mensajes de WhatsApp y demás comunicaciones que intercambió con Mazón ese día. En concreto, el auto dispone que se le informe de "la posibilidad de presentar voluntariamente en el presente procedimiento y en el plazo de cinco días el listado de llamadas, así como los mensajes, correos electrónicos y whatsapps que pudiera haber recibido del sr. Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024, en relación con el objeto de la presente causa".

Para justificar esta medida, la magistrada recuerda el criterio adoptado previamente por la Audiencia de Valencia, que ordenó la citación como testigo de la periodista que compartió comida con Mazón. Explica que, si en aquel caso la testigo negaba cualquier conocimiento directo, en este procedimiento existe "no una probabilidad, sino una certeza", derivada de las manifestaciones públicas realizadas por Feijóo: "El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real".

El órgano judicial ha notificado también una diligencia de ordenación en la que se comunica la recepción de varios informes remitidos por la Consejería de Emergencias, documentos que ya han sido trasladados a las partes personadas en la causa.

