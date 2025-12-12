El mensaje de Benzema sobre la crisis del Real Madrid: "Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo..."

Pocos entienden y ven el fútbol como Karim Benzema. El histórico delantero del Real Madrid dijo una vez que "yo juego para los que saben de fútbol", y razón no le faltaba. Ahora, el ariete francés de 37 años repasa desde otra perspectiva la crisis de juego y resultados en el equipo donde jugó 14 temporadas.

"En el Madrid falta conexión entre Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rodrygo, tienen que saber su papel y qué hacer en el campo"

El jugador del Al-Ittihad habló con L'Equipe sobre lo que está ocurriendo en el conjunto dirigido por Xabi Alonso: "Lo que les falta es simplemente una conexión entre Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rodrygo. Cada uno necesita saber qué hacer en el campo. Bellingham necesita entender que él es el mediapunta, no el goleador. Mbappé es el goleador, no el mediapunta. Vinicius no es un centrocampista defensivo, es un extremo izquierdo. Mientras todos sepan qué hacer en el campo, ya está. Porque estamos hablando de jugadores que están entre los diez mejores del mundo, y todos están en el mismo equipo", empezó diciendo el francés.

Defiende a Xabi... y ¿recadito a Vinicius?

Benzema reconoció al periódico galo que gestionar a las estrellas en un equipo como el Real Madrid no es fácil, ni para el entrenador ni para los propios futbolistas: "Todos quieren ser los mejores, así que es un poco complicado... Todos necesitan entender que, en su rol, pueden aportar, pero que es por el bien del equipo", expresó Karim antes de defender a Xabi y mandar un recadito a su excompañero Vinicius Jr: "El entrenador no puede hacer nada. Tiene nombres, es el que mejor juega. Después, es cuestión de jugadores... Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo. El problema es no aceptar que el que tienes delante marque más goles. Por eso tienes problemas cuando tienes cinco o seis grandes jugadores juntos.

Falta de líderes en el equipo

Admitió sin tapujos que en estos momentos no se sabe con certeza quien es el líder del vestuario, como sí lo había en su tiempo (Modric, Ramos, Casemiro, Cristiano...): "Hoy en día, ya no hay ese tipo de jugadores en el Real Madrid. No hay un jugador con más experiencia que pueda decirle a Bellingham, Mbappé o Vinicius que está mal. Así que es complicado. El entrenador, en mi opinión, lo dice, pero de otra manera. Los jugadores ya no se hablan y se nota, de hecho".

"¿Mbappé? El Madrid le fichó para ganar partidos, para momentos claves, él tiene que llevar al equipo a los títulos, pero siempre con los demás"

El segundo máximo goleador en la historia de Real Madrid también habló sobre el papel de su compatriota Mbappé: "El Real Madrid lo fichó para que, en momentos clave, pueda ganar partidos. Y es capaz de hacerlo. Esa es la presión que necesita asumir y dar ese pequeño paso para convertirse en el líder del ataque. Porque él es quien tiene que llevar al Real Madrid a los títulos. Eso sí, no solo, sino con los demás. Por eso hablé de la conexión", sentenció.

Por último, tras estar seis años fuera de la Selección Francesa, Benzema sigue creyendo en poder jugar el Mundial 2026: "No jugué durante seis años, no está cerrado, no estoy de acuerdo. No es así como veo mi etapa con la selección francesa". En cuanto a su equipo, el Al-Ittihad, es ahora mismo séptimo con 14 puntos, a 13 del líder, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. No obstante, el equipo de Benzema ha ganado dos de las últimas tres ligas.

