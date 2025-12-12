La imagen inédita de Koldo García con Delcy Rodríguez en Caracas negociando petróleo como enviado del PSOE

Sale a la luz la fotografía inédita de Koldo García junto a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en su despacho de Caracas en octubre de 2021, enviado por el PSOE para tratar sobre negocios relacionados a la trama hidrocarburos, según publica 'Okdiario'. El encuentro se habría producido tras la noche del Delcygate, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el 20 de febrero de 2020.

La visita de Koldo a Delcy en Venezuela se habría dado después de que Pedro Sánchez cesara a José Luis Ábalos como ministro. Aunque Koldo abandonó con Ábalos el ministerio en el que ejercía como su asesor, mantuvo sus contactos políticos internacionales de alto nivel.

En la imagen que publica 'Okdiario', Koldo viste un traje azul, una corbata roja y unos zapatos negros. Según precisa el medio citado, es la misma chaqueta que ha utilizado en una de sus declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo que acordó su ingreso en prisión por la contratación de mascarillas. Delcy también vestía de azul con una camisa con lazada y mocasines marrones.

Delcy le recibió en su despacho presidencial de la capital venezolana, que se encuentra en la calle donde están los edificios del Gobierno. Es el cuartel general desde donde opera Delcy Rodríguez y que está decorado con la bandera de Venezuela, libros y maquetas. Ambos se tomaron esta fotografía tras charlar de manera amistosa.

