Pánico en las alturas: un paracaidista queda colgado de una avioneta a 4.500 metros en Australia

Es una de las peores pesadillas que puede vivir un paracaidista. Inimaginable lo que debió sentir esos segundos. Su sangre fría le salvó la vida.

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Un paracaidista australiano sobrevivió de manera casi milagrosa a un incidente extremo en pleno salto cuando quedó suspendido de la cola de una avioneta a unos 4.500 metros de altura, tras desplegarse accidentalmente su paracaídas de reserva.

El suceso, ocurrido el pasado 20 de septiembre en Tully (Queensland), ha sido confirmado ahora por la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte (ATSB), que ha difundido imágenes del episodio y los primeros detalles de la investigación.

"El piloto notó que el avión se encabritaba de forma repentina y que la velocidad disminuía rápidamente"

ATSB

La aeronave, una Cessna Caravan, transportaba a 17 paracaidistas para un salto en formación. Según el informe preliminar, al iniciarse la maniobra de salida, el asa del paracaídas de reserva de uno de ellos se enganchó en el flap del ala, lo que provocó un despliegue inmediato e incontrolado.

El paracaidista fue arrastrado violentamente hacia atrás, golpeó con fuerza el estabilizador horizontal izquierdo, que sufrió daños significativos, y quedó colgado bajo la cola del avión, con las líneas del paracaídas completamente enredadas.

"El piloto notó que el avión se encabritaba de forma repentina y que la velocidad disminuía rápidamente", explicó el comisionado jefe de la ATSB, Angus Mitchell. En un primer momento, el piloto pensó que se trataba de un fallo mecánico, pero pronto fue alertado de que un paracaidista había quedado atrapado.

Mientras intentaba estabilizar la aeronave reduciendo potencia, 13 paracaidistas saltaron por seguridad, mientras que otros dos permanecieron en el interior observando la situación crítica.

A 4.500 metros

El paracaidista atrapado recurrió a un cuchillo de emergencia para cortar una a una hasta 11 líneas del paracaídas de reserva. En menos de un minuto consiguió liberarse, entró en caída libre y, ya sin riesgo, abrió su paracaídas principal para completar un aterrizaje de emergencia. Sufrió solo heridas menores.

El piloto, que llegó a emitir una señal de emergencia y valoró la posibilidad de evacuar si perdía el control, logró finalmente aterrizar en Tully pese a los daños estructurales en el estabilizador.

Recomendaciones de seguridad

La ATSB subrayó la importancia de portar cuchillos de seguridad durante los saltos: "Llevar un cuchillo, aunque no sea obligatorio, puede salvar vidas en casos de despliegue prematuro del paracaídas de reserva", señaló Mitchell.

El organismo también detectó deficiencias en los cálculos de peso y centrado de la aeronave, un aspecto que no influyó directamente en el accidente, pero que históricamente ha sido causa de siniestros mortales.

