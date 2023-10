Sergio Rico: "Tengo un aneurisma que puede llegar a fallar y..."

Sergio Rico permaneció 83 días en el hospital tras el gravísimo accidente que sufrió el pasado 28 de mayo tras ser coceado por un caballo en la romería de El Rocío (Huelva). El portero sevillano permaneció 22 días en coma y varios más en la UCI antes de recibir el alta hospitalaria. Ahora, el guardameta trata de recuperarse para poder volver a los terrenos de juego aunque por delante tiene un duro y largo camino.

Sergio Rico se ha mostrado confiado en poder volver a los terrenos de juego aunque es muy consciente de que el aneurisma que le detectaron complica mucho esa vuelta al fútbol profesional. En una entrevista a la revista Lecturas, Sergio Rico ha reconocido su dura realidad.

"Tengo un aneurisma que puede llegar a fallar y provocar un derrame cerebral. Nunca me he planteado que podía haber muerto", explica Sergio Rico.

"Pesaba 91 kilos y me quedé en 73, yo mido 1,94. Después de tres meses encamado perdí mucha musculatura", cuenta el portero sevillano.

"No recuerdo nada. Tengo un desfase de varias horas antes del accidente y después, hasta que desperté, tras 26 días en coma. Es una sensación rara, te despiertas en el hospital y no sabes qué ha pasado, ni la gravedad, ni lo que has podido causar", relata Sergio Rico sobre los momentos posteriores al accidente.

Alba Silva, pareja de Sergio Rico, también habla en dicha entrevista y confiesa que "lo miro como si la vida me hubiera dado una segunda oportunidad, todavía no me creo que haya podido superar tantísimos obstáculos. Soy feliz al verlo bien".