Alba Silva confiesa sus secuelas tras el trágico accidente de Sergio Rico: "Tengo ganas de llorar todo el tiempo"

Sergio Rico se recupera en su casa desde el pasado 18 de agosto, tras pasar 83 días ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla -22 de ellos en coma- después de sufrir un trágico accidente mientras iba a caballo en la romería de El Rocío.

El portero del PSG ha estado acompañado y apoyado por todo su entorno durante su estancia en el hospital, y ahora en su casa. La que menos se ha separado de su lado ha sido su mujer, Alba Silva, que pasó unos días muy duros mientras el estado de salud del futbolista seguía siendo crítico.

En las últimas horas, la periodista se ha sincerado en una ronda de preguntas y respuestas en Instagram y ha confesado cómo se encuentran ambos después del trágico suceso que paralizó sus vidas.

Pese a la vuelta del futbolista a casa, Alba reconoció seguir asustada, arrastrando algunas secuelas psicológicas como consecuencia del trauma que supuso ver a su marido luchando por su vida.

Aseguró encontrarse "bien", pero reconoció que está "bastante sensible" y que aún debe "recuperarse mucho mentalmente". "Estoy en terapia y me ayuda bastante. Pero necesito tiempo para asimilar todo lo que ha pasado estos últimos meses", explicó, admitiendo que "aun sabiendo que está todo más o menos controlado", sigue "teniendo muchas ganas de llorar todo el tiempo".

También explicó que mantener la esperanza fue clave en esos casi tres meses de incertidumbre. "Pensar que todo iba a salir bien me ayudaba también a mí para afrontar cada día, aunque había días que no tenía fuerzas para levantarme, solo pensaba en él, que me necesitaba y no me permitía caer", aseguró.

Asimismo, ha dedicado unos momentos a contar sus planes de futuro. Ha confesado que, hasta que Sergio esté completamente recuperado, su plan es quedarse en Sevilla y no regresar a París, ciudad donde viven desde que el guardameta fichó por el conjunto francés.

Además, comentando su pérdida de peso, aseguró feliz que ya lo está recuperando poco a poco: "Mi estómago desde que estoy en casa ha revivido por completo". Aunque afirma que ahora come "con ansiedad", espera "recuperar el equilibrio" dentro de poco.