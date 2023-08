Las primeras imágenes de Sergio Rico tras abandonar el hospital 83 días ingresado: "Todo esto ha sido un sueño, gracias a Dios he salido"

El portero sevillano del Paris Saint-Germain, Sergio Rico, ha salido este viernes del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, tras permanecer ingresado por un accidente con un caballo en la romería de El Rocío (Huelva) el pasado 28 de mayo. Estas son las primeras imágenes del portero del PSG saliendo del hospital junto a su mujer.

Sergio Rico, junto a su mujer | EFE

Uno de los grandes apoyos de Sergio, su mujer, Alba Silva, señaló en sus redes sociales que por fin podrían descansar en casa, pese a que el guardameta deberá seguir trabajando en su recuperación.

Sergio Rico y su mujer, tras salir del hospital | EFE

Sin fechas ni objetivos a corto plazo, puesto que el accidente que ha sufrido el portero sevillano fue gravísimo y lo más importante es que vaya poco a poco adaptándose de nuevo a la vida normal. Han sido muchos los apoyos que ha recibido el futbolista sevillano.

Sergio Rico sonríe junto a su mujer | EFE

"Ha sido un sueño, gracias a Dios he salido", dijo nada más salir del hospital.

Las primeras palabras de Sergio Rico

En total, el guardameta sevillano ha estado ingresado 83 días, de los que 37 estuvo bajo vigilancia las 24 horas del día en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro hospitalario de la capital andaluza, hasta que el 4 de julio pasó a planta con atención médica y cuidados de enfermería.

"Me encuentro bastante bien, a pesar de no estar del todo el aneurisma controlado, hay que tener unos meses más de tranquilidad, de calma, de seguir recuperando en casa, gracias a Dios después de tanto tiempo", dijo Sergio.

"Dicen que el cerebro es inteligente y borra todo este tipo de sucesos. Ha sido un sueño. Me desperté en el hospital y gracias a Dios he salido hoy. Me siento muy emocionado, muy feliz y dando gracias. Doy gracias a mi mujer, a mi familia, a todos los que lo han estado aquí... Ella ha pasado 20 horas diarias conmigo. Estoy muy agradecido y sin su apoyo no habría sido posible", dijo el guardameta sevillano acompañado de su mujer Alba Silva.

"Quería dar unas palabras sobre todo de gracias por el respeto que habéis tenido todos hacia mi familia, a mi mujer sobre todo, al mundo del fútbol tanto al Paris como al Sevilla así como a muchísimos compañeros que han jugado conmigo y me han mandado mensaje de apoyo. Todo se agradece", concluyó Sergio Rico ante los medios.