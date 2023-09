Sergio Rico desvela si podrá volver a jugar al fútbol tras su revisión médica

Sergio Rico se ha mostrado "muy contento" tras su revisión médica, aunque revela que por el momento no recibirá el alta médica: "Bastante bien, buenas noticias. Nos ha dicho que se ha reducido a la mitad. Muy contento y deseando que ya se cierre del todo y poder hacer vida normal absoluta", asegura en declaraciones a Europa Press.

"Estamos a la espera de que se cierre al completo pero bueno, la verdad que en un solo mes se ha cerrado la mitad con lo cual estamos muy contentos", ha señalado el guardameta.

El jugador del PSG comenta que es posible que en la siguiente revisión ya se la den: "No lo han dicho al 100% pero hay probabilidad".

"Cada día más cerca de poder volver a mi profesión, a lo que me gusta"

El portero tiene muchas ganas de poder volver a jugar al fútbol cuanto antes: "Cada día más cerca de poder volver a mi profesión, a lo que me gusta y deseando que en la próxima cita ojalá esté cerrado del todo y pueda comenzar a prepararme físicamente".

Por su parte, Alba Silva asegura que también está muy contenta con cómo ha ido la revisión médica: "Yo muy contenta, muy feliz, la verdad que sí. Ha sido una sorpresa bonita, grata como él ha dicho. Muy contenta".

83 días ingresado

El guardameta abandonó el hospital hace poco más de un mes tras haber estado ingresado 83 días, de los que 37 estuvo bajo vigilancia las 24 horas del día en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro hospitalario de la capital andaluza, hasta que el 4 de julio pasó a planta con atención médica y cuidados de enfermería.

Rico había permanecido ingresado por un accidente con un caballo en la romería de El Rocío (Huelva) el pasado 28 de mayo.

"Me encuentro bastante bien, a pesar de no estar del todo el aneurisma controlado, hay que tener unos meses más de tranquilidad, de calma, de seguir recuperando en casa, gracias a Dios después de tanto tiempo", dijo Sergio al abandonar el hospital.

"Dicen que el cerebro es inteligente y borra todo este tipo de sucesos. Ha sido un sueño. Me desperté en el hospital y gracias a Dios he salido hoy. Me siento muy emocionado, muy feliz y dando gracias. Doy gracias a mi mujer, a mi familia, a todos los que lo han estado aquí... Ella ha pasado 20 horas diarias conmigo. Estoy muy agradecido y sin su apoyo no habría sido posible", apuntó el guardameta sevillano acompañado de su mujer Alba Silva.