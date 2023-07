El informe médico de Sergio Rico: se salvó de morir por medio centímetro

Sergio Ricosigue recuperándose en la planta del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras el grave accidente que sufrió con un caballo el pasado 28 de mayo en la romería del Rocío. El portero del SPG ha dado un enorme paso en su recuperación al salir del coma y abandonar la UCI.

El portero ya está consciente e incluso se pronunció por primera vez a través de sus redes sociales, agradeciendo todas las muestras de apoyo y ánimo que ha recibido en las últimas semanas. "Quería agradecer a todas y cada una de las personas que me han mostrado su cariño en estos días complicados. Sigo trabajando en mi recuperación, que cada día va mejor", indica Sergio rico.

Ahora, se ha desvelado lo cerca que estuvo de la muerte Sergio Rico. Y es que una persona cercana la guardameta sevillano ha desvelado al medio deportivo The Athletic un concluyente dato del informe médico: si la herida hubiera sido medio centímetro más profunda, Rico habría muerto "de forma instantánea".

Alba Silva: "Cada día se encuentra mejor y puede él mismo escribir"

Sergio Rico evoluciona favorablemente y Alba Silva, la mujer del portero del PSG, confirmaba este martes el positivo progreso que ha experimentado el jugador sevillano en los últimos días.

"Cada día se encuentra mejor y puede él mismo escribir. Tiene que ir con paciencia", explicaba Alba Silva a los medios en el exterior del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

"Está supera gradecido, pero ya te digo, todavía no sabe ni la mitad de lo que ha pasado", indicaba la mujer de Sergio Rico.

"Puede hablar sin problema. Al principio le costaba más, pero ya puede hablar perfectamente", adelantaba Alba Silva sobre los progresos del futbolista.

La mujer de Sergio Rico ha explicado que el jugador no recuerda nada de lo ocurrido el pasado 28 de mayo y cómo se produjo el accidente.

"No lo recuerda, no lo recuerda. Casi mejor que no lo recuerde porque ese episodio tendremos que olvidarlo", indicaba la mujer de Sergio Rico.

Y es que el atestado policial no ha podido confirmar si Sergio Rico estaba o no montado en un caballo en el momento del accidente, mientras que el juez del juzgado número 2 de la Palma del Condado ha decidido sobreseer el caso.

Por último, Alba Silva ha asegurado que Sergio Rico podría recibir el alta en los próximos días, pero que deben ir con calma y poco a poco.

"Ojalá. Ojalá pero todavía no nos han querido decir día exacto, estamos a la espera de algunas pruebas y bueno, con paciencia. No quiero tampoco ahora tener prisa", indicaba Alba Silva.