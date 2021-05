Sergio Ramos siembra la polémica tras aplaudir en Instagram la renovación de Neymar con el PSG

Sergio Ramos no deja de ser noticia en el día de hoy. A primera hora de la mañana se ha confirmado que el defensa madridista ha vuelto a lesionarse y que además de no jugar el partido de mañana ante el Sevilla es posible que no vuelva a disputar un partido con su equipo esta temporada.

Sin embargo, unas horas más tarde, ha vuelto a estar en el foco de la noticia al reaccionar inesperadamente en Instagram a la publicación de Neymar anunciando su renovación con el PSG hasta 2025 con unos aplausos. El comentario del sevillano ya tiene más de 25.000 me gusta.

El central y el Real Madrid siguen sin llegar a un acuerdo para la renovación o no y cada día que pasa parece que el futuro de Ramos deja más dudas que certezas. Además, Leonardo, dirigente deportivo del París Saint-Germain siempre ha estado detrás de Sergio Ramos para intentar incorporarle a la plantilla.

El PSG quiere pescar en aguas revueltas

Sergio Ramos, de momento, nunca se ha pronunciado y desde la entidad francesa tampoco han realizado comentarios al respecto. Lo que está claro es que el PSG siempre está detrás de los mejores jugadores del mundo. Hoy han terminado de atar a Neymar, hace poco hicieron lo mismo con Di María y ahora ante la posible marcha de Mbappé quieren pescar en aguas revueltas e intentar llevarse a Sergio Ramos, que podría formar una pareja de centrales increíble junto al experimentado Thiago Silva.

Obviamente, hasta que el jugador del Madrid y el club madridista no lleguen a un acuerdo en cuanto a la renovación no habría negociaciones como tal. El jugador merengue termina contrato este mismo verano y todavía no se sabe cuál es su decisión, lo que está claro es que cada vez queda menos para conocerla.