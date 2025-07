Toni Nadal podría ser el entrenador de Alexander Zverev... ¡y Rafa Nadal su mentor!

Alexander Zverev, número 3 del mundo, ha sido visto este lunes entrenando en la Academia de Rafa Nadal en Manacor (Mallorca) junto a Toni, tío y exentrenador de Rafa. El alemán, que cayó en primera ronda de Wimbledon y que atraviesa problemas tenísticos e incluso psicológicos, podría estar cerrando un posible acuerdo con Toni Nadal para que este fuera su próximo técnico.

Toni podría ser su entrenador y Rafa Nadal su mentor

Es más, tal y como informa Sky Sports Alemania, Toni podría incorporarse a su equipo como entrenador y Rafa Nadal podría ayudarle como mentor.

En los vídeos que han grabado algunas personas dentro de las instalaciones de la Academia se puede ver a Toni Nadal dando indicaciones a Sasha y acompañándole mientras este peloteaba. De momento, ni el tenista ni el entrenador balear han confirmado ninguna noticia pero el medio alemán y otros periodistas ya han por cerrada la unión.

Toni, mítico exentrenador de Rafa, podría estar afrontando una nueva aventura después de entrenar durante varios años a Auger Aliassime (2021-2024). Esta simbiosis no terminó demasiado bien para el canadiense, que siempre se ha mantenido en la élite en cuanto a ranking se refiere (top 20-30) pero también muy lejos de ganar Masters o Grand Slams como así apuntaba desde hace años.

Sería el cuarto entrenador español para Zverev

Zverev, por su parte, está más que familiarizado con entrenadores españoles, y es que ya ha trabajado con Sergi Bruguera, David Ferrer e incluso Juan Carlos Ferrero, actual mentor de Carlos Alcaraz. De confirmarse que Toni comenzará a trabajar con Sasha sería un bombazo y un golpe de efecto para un tenista que atraviesa una crisis tenística y psicológica en los últimos meses, especialmente desde la irrupción de la rivalidad Sinner-Alcaraz, dos jugadores que, como el Big Three, están repartiéndose la mayor parte del pastel.

Rafa, ¿una ayuda mental para Sasha?

En esta ecuación Rafa Nadal podría tener un papel importante, el balear, retirado en noviembre del año pasado y centrado desde entonces en su vida personal y empresarial (algo alejado del tenis) podría ayudar a Alexander en el aspecto mental, donde Rafa ha sido uno de los tenistas más brillantes de todos los tiempos.

"Me siento bastante solo en la vida en este momento, estoy vacío, no es solo tenis, es una sensación de vida en general"

"A veces me siento muy solo ahí afuera. Lucho mentalmente. He estado diciendo eso desde después del Abierto de Australia. Estoy tratando de encontrar maneras, intentando encontrar formas de salir de este agujero. Pero sigo encontrándome de vuelta en él de alguna manera. Me siento, en términos generales, bastante solo en la vida en este momento, lo cual es un sentimiento que no es muy agradable... No es una sensación en una cancha de tenis, es solo una sensación de vida en general. Como dije, nunca me había sentido así antes. No sé. Es difícil encontrar alegría fuera de la cancha de tenis para mí en este momento. No es una excusa ni nada por el estilo. Creo que Arthur (Rinderknech) merecía ganar hoy. No es nada de eso. Es algo que he sentido durante los últimos meses. Me siento vacío", expresó Zverev en rueda de prensa tras perder ante Rinderknech en primera ronda de Wimbledon. Tras eso aseguró que estará varias semanas reflexionando sobre su futuro y que más adelante confirmará si jugará o no el Masters de Toronto (finales de julio).

Un título de Grand Slam, su gran cuenta pendiente

El número 3 del mundo, de 28 años, ha ganado 24 títulos ATP, entre ellos dos ATP Finals (2018 y 2021), siete Masters 1.000 (cinco diferentes) y el oro olímpico en 2021. No obstante, su gran cuenta pendiente es con los Grand Slams, donde ha jugado tres finales (Australia, Roland Garros y US Open) y ha perdido todas. Puede que con la ayuda del jugador que ganó 22 (14 en Roland Garros) y con el entrenador que le moldeó pueda conseguirlo algún día. Como curiosidad, Zverev fue el tercer (Soderling y Djokovic dos veces) y último tenista que fue capaz de vencer a Nadal en Roland Garros (2022).

