Sandro Rosell, indemnizado con 232.500 euros por los 645 días que pasó en prisión provisional

La Audiencia Nacional ha acordado una indemnización de 232.500 euros para Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, por los 645 días que pasó en prisión provisional, entre el 25 de mayo de 2017 y el 27 de febrero de 2019. El que fuera máximo dirigente del club azulgrana fue acusado en organización criminal y blanqueo de capitales de comisiones de partidos de la selección brasileña y de un contrato con una marca deportiva, procedimiento judicial del que resultó absuelto el 24 de abril de 2019.

El expresidente culé, presidió el Barcelona desde el 1 de julio de 2010 al 23 de enero de 2014, había solicitado una indemnización del Estado de 29,7 millones de euros por los perjuicios causados por la prisión provisional, tanto morales como económicos derivados de la obligación de abandonar sus negocios durante ese tiempo, los gastos de su defensa legal y los costes de los desplazamientos de sus familiares a la cárcel para visitarlo.

En una entrevista televisiva, Sandro Rosell relató los duros momentos que vivió durante su ingreso en prisión y cómo afrontó esa complicada etapa de su vida.

"Lo recuerdo mal (el día que entró en la cárcel). Pero, al final, te quedas con las anécdotas y las cosas buena de la vida. A pesar de que lo pase muy mal, vas separando lo bueno de lo malo. Del primer día en la cárcel, que lo pasé muy mal, lo que recuerdo es que al llegar a la cárcel, y me dejó trastornado, me dieron dos preservativos y dos paquetitos de vaselina... Y dije: '¡Hosti, encima de que me meten en la cárcel y soy inocente, vamos a acabar mal aquí", explicó Sandro Rosell en una entrevista en el programa '59 segundos' de RTVE.

"Al llegar te dan un kit de entrada con un cepillo de dientes, papel para el baño, una toalla, y dos preservativos y dos sobrecitos de vaselina que no utilice", añadió Rosell en aquella entrevista televisiva.

