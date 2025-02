El duro testimonio de Sandro Rosell sobre el día que entró en la cárcel: "Me dieron dos preservativos y dos paquetitos de vaselina"

Sandro Rosell, expresidente del Barcelona (2010 - 2014), ha relatado con crudeza y sin ningún rodeo cómo vivió y cómo fue su ingreso en la cárcel el 25 de mayo de 2017 tras ser acusado de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, dos delitos por los que estuvo en prisión provisional hasta el 27 de febrero de 2019 y de los que fue absuelto el 24 de abril de 2019.

"Lo recuerdo mal (el día que entró en la cárcel). Pero, al final, te quedas con las anécdotas y las cosas buena de la vida. A pesar de que lo pase muy mal, vas separando lo bueno de lo malo. Del primer día en la cárcel, que lo pasé muy mal, lo que recuerdo es que al llegar a la cárcel, y me dejó trastornado, me dieron dos preservativos y dos paquetitos de vaselina... Y dije: '¡Hosti, encima de que me meten en la cárcel y soy inocente, vamos a acabar mal aquí", explicó Sandro Rosell en una entrevista en el programa '59 segundos' de RTVE.

"Al llegar te dan un kit de entrada con un cepillo de dientes, papel para el baño, una toalla, y dos preservativos y dos sobrecitos de vaselina que no utilice", detalló el expresidente del Barcelona en dicha entrevista en La 2.

El expresidente blaugrana también aseguró "la justicia no es democrática" y que tus opciones de salir de prisión van en consonancia al dinero que tienes.

"La justicia no es democrática. Si tienes dinero, tienes más posibilidades de salir (de la cárcel). No debería ser así, pero es así. Si tienes dinero y posibilidades económicas es más probable que, si eres inocente, salgas indemne. Porque si eres inocente y no tienes dinero, acabas pactando con la Fiscalía que eres culpable para salir porque no tienes dinero para pagar un abogado. Y entonces, cuando no tienes dinero vienen los abogados de oficio, que yo me ponía muy nervioso cuando les veía, porque muchos, no todos, van solo para cobrar la dieta y no le hacen ni caso al preso... Y allí se quedan toda la vida", subrayó Sandro Rosell.

El expresidente culé confirmó que la condena social siempre le acompañará y que, pese a ser inocente, perdió su empleo como asesor de tres multinacionales.

'¿La condena social existe?', le pregunta Gemma Nierga, a lo que responde Rosell: "Sí, una parte sí".

"Si yo no hubiera sido presidente del Barça, no voy a la cárcel"

'¿Siempre la gente te ve como ese que estuvo en la cárcel?', le cuestiona la periodista de RTVE.

"Los más cercanos, no, por supuesto que no, y quizá en Cataluña tampoco porque, si yo no hubiera sido presidente del Barça, no voy a la cárcel. Era un tema político clarísimamente por el tema de la operación Cataluña y el independentismo, que me pusieron en una lista que no me correspondía. Pero no acabas de limpiar nunca, y te pongo un ejemplo. Cuando a mí me detienen, yo era asesor de tres multinacionales, y mientras me detenían mandan un email a mi ordenador diciendo que estoy fuera, a la calle. Cuando todo ha acabado y soy inocente, llamé a las multinacionales para decirles: 'Oye, ya me podéis volver a contratar porque ahora soy superinocente'. Y me dijeron que no por si las moscas", aseguró Sandro Rosell.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com