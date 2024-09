Javier Tebas, sobre el 'caso Negreira': "A fecha de hoy no hay prueba alguna de que se haya pagado a los árbitros"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha intervenido en el Fórum Europa y ha analizado la actualidad futbolística en España, abordando diversos temas como el 'caso Negreira', la situación de la RFEF, el fairplay, el calendario, la Superliga, el aplazamiento de los conciertos en el Santiago Bernabéu... El jurista y presidente de LaLiga ha opinado que no se ha podido probar que se haya producido ningún pago a los árbitros para tratar de influir en resultados y que, si se hubieran producido, ya habrían salido a la luz.

El propio Tebas recordó que LaLiga fue la primera que lo denunció ante la Fiscalía, porque ya había prescrito deportivamente y "lo más importante para lavar la imagen es actuar para trabajar contra esa lacra".

"A fecha de hoy no hay prueba alguna de que se haya pagado a los árbitros, tenemos que decirlo, a fecha de hoy no hay compra de árbitros. Si hubiera compra de árbitros ya tendría que haber salido porque la investigación de la UCO ha sido profunda y clara, según mi experiencia judicial. Que ha habido una conducta irregular por parte del FC Barcelona, desde luego", ha indiciado Javier Tebas.

"Ha habido un pago para influir en las listas de ascensos y descensos de los árbitros... y eso también es corrupción deportiva. Lo que pasa es que no es lo mismo ser condenado por comprar árbitros que intentar influir en la designación de los árbitros. Sé que duele en algunos sectores periodísticos de Madrid y de Barcelona, pero es lo que toca", ha opinado Tebas sobre el 'caso Negreira'.

Tebas tilda de "sainete" la actual situación en la RFEF

En otro orden de cosas, el presidente de LaLiga calificó de "sainete" lo que está ocurriendo en la RFEF y denunció que "el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) no es un órgano independiente", después de la decisión de este de amonestarle públicamente por una denuncia del Real Madrid y de anular las elecciones en la RFEF.

"Mi sanción es porque no hay un informe escrito de la convocatoria urgente de una asamblea, un informe que en 35 años nunca ha habido y ahora el TAD opina en contra de la Comisión Delegada y de la lógica histórica", afirmó Tebas.

"Hago un llamamiento a las federaciones, no es independiente. El señor Pedro Rocha está sancionado porque despidió a Camps (secretario general de la RFEF) porque se lo pidió el señor (Víctor) Francos (exsecretario de Estado para el Deporte. En mi caso, y también le pasó a Rocha, las alegaciones que hemos hecho al instructor no se las han leído, porque han seguido a pies juntillas lo del instructor, y no es justo", señaló Tebas, quien añadió que "es impredecible" lo que puede ocurrir en las elecciones de la RFEF, tras la decisión del TAD de anular las elecciones, al aceptar una denuncia de Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), por no haber declarado el cese de Rocha como presidente por parte de la Asamblea General de la RFEF.

"Esto es un sainete, solo leer la resolución podría haber dicho eso o haber dicho lo contrario, que la inhabilitación era suficiente que era lo lógico, parece que quieren un escarnio público después de inhabilitarlo. que lo cesen. Imaginemos que celebran esa asamblea y deciden no cesarlo. Estamos en un sainete absurdo con la inhabilitación del señor Rocha por despedir al que todo el mundo pidió y que luego se subsanó después", añadió Tebas.

Respecto a las críticas al calendario y la amenaza de huelga por parte de los futbolistas, Javier Tebas da credibilidad a la posibilidad de un parón.

"Por principios no soy partidario de las huelgas. Creo que puede ser real por las conversaciones que he tenido con FIFPRO. No es solo un problema de las élites, no se puede seguir con las competiciones porque pone en peligro la salud y el ecosistema del fútbol. Es un riesgo latente, cercano. No piensan en los efectos en la industria del fútbol. Se están marcando unas diferencias en las ligas entre los que más ganan y los que menos que puede ir llevando poco a poco a la muerte de las ligas nacionales", avisó Tebas.

El presidente de LaLiga se pronunció sobre la Superliga y afirmó que él y Florentino tienen "dos modelos diferentes. La mayoría del fútbol español quiere un modelo de competición fuerte, centralizado y que crezca".

Por último, sobre el aplazamientos de los conciertos en el Santiago Bernabéu, Tebas deseó que el club blanco puede solventar los problemas para poder llevarlos a cabo sin perjudicar el día a día y descanso de los vecinos.

"LaLiga es partidaria de que se haga la máxima explotación de los estadios, como en Estados Unidos y Europa. Deseo que el Real Madrid lo solucione porque será bueno que tenga el estadio en su máxima explotación. El Real Madrid tiene nuestro máximo apoyo, es nuestra filosofía. Solo le podemos dar apoyo moral. El Real Madrid es un club muy bien gestionado y tiene unos fondos propios, lo que tiene espalda suficiente para soportar esa situación. Me preocupa porque es un problema de su plan estratégico, pero tiene capacidad para cambiar. No nos va a quitar el sueño en ese aspecto", concluyó Tebas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com